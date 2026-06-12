Військових, які найдовше служать, поступово звільнятимуть, – Зеленський

Володимир Зеленський анонсував поступове звільнення військових зі служби. Йдеться про бійців, які служать у Силах оборони найдовше.

Про це 12 червня повідомив президент України.

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Кого можуть звільнити зі служби?

Одним з ключових питань реформи війська став справедливий підхід до військових, які найдовше служать у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових позиціях.

Глава держави заявив, що для цієї категорії захисників до кінця року планують розпочати поступове звільнення зі служби.

Також Зеленський анонсував, що бійці, які доєднались до війська за контрактом, зможуть перейти на нові умови, перепідписавши його. При цьому враховуватиметься час, який військовий уже відслужив.

Нагадаємо, Міністерство оборони готується оприлюднити реформу армії у найближчі тижні. Зміни торкнуться тривалості служби та виплат військовим як в тилу, так і на першій лінії фронту. Також реформа передбачає зміни у роботі ТЦК та СП.

Раніше повідомлялось, що нові контракти встановлюватимуть чіткі терміни служби 10, 14 або 24 місяці. Крім того, вони передбачатимуть гарантії для військових.