Обіцяють представити найближчим часом: у Міноборони заявили, що готують реформу ТЦК

Міністерство оборони України готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Зміни обіцяють представити найближчим часом на засіданні уряду.

Про це заявив заступник міністра оборони Василь Шкураков під час години запитань до уряду, повідомляє Укрінформ.

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Коли чекати на реформу ТЦК?

Василь Шкураков пояснив, що реформа ТЦК – це комплексне питання, яке вирішується поступово.

До прикладу, зараз Міноборони проводить перевірки окремих ТЦК, а також активно вивчає всі випадки вилучення телефонів і приниження гідності громадян.

Що стосується питання щодо телефонів, це неприпустимо. Так, ми реагуємо на ці питання, це одне із питань, що порушують законне право людей. Безпосередньо всі випадки забирання телефонів або приниження гідності вивчаємо,

– наголосив заступник міністра оборони.

За його словами, вже ухвалено рішення провести комплексні перевірки Миколаївського та Одеського ТЦК. Також триває перевірка Уманського ТЦК, а його керівника Некрасова перевели на іншу посаду.

Крім того, за словами Шкуракова, у Міністерстві оборони ведуть окремі реєстри проблемних випадків, а також звернень народних депутатів та інших організацій, щоб оперативно їх опрацьовувати й реагувати на можливі порушення.

Реформа буде, вона готується і найближчим часом також планується представлення її на уряді,

– підсумував Василь Шкураков.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони оголосило масштабну трансформацію військової служби, яка передбачає нові контракти з чіткими термінами, збільшені виплати та гарантії відстрочки після завершення служби.

Зокрема, для військових розробили три типи контрактів – піхотно-штурмовий, бойовий і базовий.

15 червня заступник міністра оборони України Мстислав Банік заявив, що Міноборони працює над другим етапом військової реформи, що відбудеться "скоро".