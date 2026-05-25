"Дуже серйозні зміни": Стерненко анонсував армійську реформу у два етапи

В Україні армійська реформа може стартувати з червня 2026 року. Вона стосуватиметься грошового забезпечення військових, служби за контрактом та демобілізації.

Згодом зміни торкнуться процесу мобілізації. Про це 24 травня заявив радник міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко.

Що очікувати від армійської реформи?

Сергій Стерненко повідомив, що армійська реформа відбуватиметься у два етапи.

Перший етап розпочнеться вже у червні та передбачає збільшення грошового забезпечення військових, зокрема піхотинців. Також, за словами волонтера, з'явиться система контрактів і "можливість демобілізуватись в порядку черговості".

Другий етап реформи стосуватиметься мобілізації, але запустять його пізніше. Стерненко не розкрив подробиці, окрім того, що очікуються "дуже серйозні зміни" та до війська залучатимуть більше іноземців.

Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз,

– зазначив радник МО України.

Стерненко додав, що наразі армійська реформа – перший пріоритет у Міноборони.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що у реформі армії сфокусуються на фінансовому забезпеченні військовослужбовців. Окрім підвищення зарплат, він доручив урядовцям запустити спеціальні контракти для піхоти, що передбачали б виплати 250 – 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що мінімальне забезпечення військових у тилу зросте до 30 тисяч гривень.