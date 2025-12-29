Сирський запропонував реформувати ТрО: що хоче змінити головнокомандувач ЗСУ
- Головнокомандувач ЗСУ запропонував реформувати територіальну оборону, зменшивши кількість піхотних батальйонів, але посиливши її іншим складником.
- Сирський зазначив, що ТрО як елемент для наступу застосовувати недоцільно, варто зосередитись на нарощуванні оборонної спроможності цих підрозділів.
Територіальній обороні планують надати друге дихання. Зеленським були затверджені пропозиції Сирського щодо реформування частин ТрО.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, додавши, що зокрема буде скорочена у межах існуючих бригад кількість піхотних батальйонів.
Як наростити можливості ТрО?
Головнокомандувач наголосив, що планується суттєво збільшити бойову спроможність бригад територіальної оборони. В планах посилити безпілотний складник. Зі слів Сирського, застосовувати ТрО як елемент для наступальних операцій – недоцільно, однак можна залучити для інших завдань.
В обороні їхні можливості можна наростити шляхом збільшення для них в декілька разів кількості дронів різного призначення. Вони матимуть по два батальйони безпілотних сил,
– озвучив головнокомандувач ЗСУ.
Які заяви зробив нещодавно Сирський?
Під час 32-го засідання "Рамштайну" головнокомандувач ЗСУ озвучив, що Росія суттєво наростила свої сили на фронті, до 710 тисяч бійців. Однак наголосив і на великих втратах противника, через що країна-агресорка не змогла сформувати нові дивізії, як те планувала. З 14 створила лише 7.
Головнокомандувач ЗСУ повдомив, що до кінця 2025 року має завершитися формування командування Кіберсил ЗСУ. Крім того, перед органами військового управління він окреслив ключові завдання: стабілізувати обстановку на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечити поповнення для бойових підрозділів, перейти окремим бригадам ТрО на структуру з посиленим безпілотним складником.
Сирський наголосив, що оскільки Росія продовжує наступ, то треба зміцнювати українське військо. Він підкреслив на важливості мобілізації, рекрутингу, нових контрактах, якісній підготовці бійців. Тому термін БЗВП збільшений до 51 дня.