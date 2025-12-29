Сирський запропонував реформувати ТрО: що хоче змінити головнокомандувач ЗСУ

Територіальній обороні планують надати друге дихання. Зеленським були затверджені пропозиції Сирського щодо реформування частин ТрО.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, додавши, що зокрема буде скорочена у межах існуючих бригад кількість піхотних батальйонів.

Як наростити можливості ТрО?

Головнокомандувач наголосив, що планується суттєво збільшити бойову спроможність бригад територіальної оборони. В планах посилити безпілотний складник. Зі слів Сирського, застосовувати ТрО як елемент для наступальних операцій – недоцільно, однак можна залучити для інших завдань.

В обороні їхні можливості можна наростити шляхом збільшення для них в декілька разів кількості дронів різного призначення. Вони матимуть по два батальйони безпілотних сил,

– озвучив головнокомандувач ЗСУ.

