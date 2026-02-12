Важливі об'єкти прикриватиме новий рід військ ППО, – Сирський

Українська система протиповітряної оборони працює під безперервним тиском – країна щодня відбиває ракетні та дронові атаки з боку Росії. Наразі триває робота з підвищення ефективності безпілотної складової ППО.

Про це 12 лютого повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Як планують підвищувати ефективність безпілотної складової ППО?

За словами Сирського, нині триває комплексна перебудова безпілотної складової ППО.

Протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаємось збільшити завдяки інноваціям,

– заявив головнокомандувач ЗСУ.

Зокрема, планують перерозподілити завдання між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за захист важливих об’єктів. Паралельно збільшують кількість дронів-перехоплювачів і працюють над підвищенням їхньої ефективності. Також ведеться активна співпраця з міжнародними партнерами, щоб розв’язати проблему нестачі ракет для ЗРК та винищувальної авіації.

Сирський наголосив, що стійкість ППО залежить від низки факторів: стабільного постачання боєприпасів, впровадження нових технологій, якісних управлінських рішень, підготовки кадрів і здатності швидко реагувати на зміну тактики ворога. Окремо він підкреслив важливість відмови від застарілих бюрократичних підходів.

Щодня російські війська застосовують від 100 до 200 ударних безпілотників типу Shahed, а також періодично здійснюють масовані ракетно-авіаційні атаки.

Сирський зазначив, що в складних погодних умовах ключову роль відіграють зенітні ракетні війська. Коли ж дозволяє погода, до відбиття атак активно залучають авіацію, гелікоптери та дрони-перехоплювачі. У комплексі це дає змогу знищувати приблизно 70% повітряних цілей, а іноді й більше.

