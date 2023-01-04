Нардепи готові почати реформу СБУ з посилення контррозвідки, – ЗМІ

Прийняття нового закону про контррозвідувальну діяльність допоможе СБУ ефективніше захищати Україну та протидіяти російським спецслужбам.

Як повідомляє видання, Верховна Рада має скоро розглянути законопроєкт, який надасть Службі безпеки нові механізми для викриття російських шпигунів, зрадників і колаборантів.

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Війна виявила ті моменти, які варто удосконалювати в українській спецслужбі. Саме тому в парламенті з'явився законопроєкт №7684-д, який має допомогти СБУ посилити контррозвідувальний напрям. Законопроєкт дозволить СБУ працювати на випередження і пришвидшить документування загроз. Водночас ставиться запобіжник: матеріали, зібрані під час контррозвідки, не можна використовувати в суді, – йдеться в статті.

Посилення контррозвідки є пріоритетом в умовах війни. Журналісти зазначають: якби ці законодавчі зміни відбулися раніше, то результати СБУ могли бути ще кращими. Адже нинішній закон був написаний для мирного часу. Тож деякі його норми навіть ускладнювали роботу спецслужби у перші дні вторгнення.

Що варто знати про реформу СБУ з посилення контррозвідки

Новий законопроєкт дозволить проводити контррозвідувальні заходи в районі бойових дій без рішення суду – за дозволом керівника. Також регламентується проведення контррозвідувальних опитувань, зокрема, відносно посадовців в оборонній галузі та чиновників. Саме таке опитування дозволило на початку року викрити агентуру, яка працювала в Кабміні.

У разі прийняття закону, СБУ зможе з дозволу генпрокурора перевіряти і нардепів. Якби такі норми були впроваджені раніше, то зрадники у парламенті на кшталт Андрія Деркача теж були б викриті завчасно.

Опитані виданням парламентарі вважають, що СБУ критично важливо мати більше повноважень в контррозвідці. Але водночас вони не відмовляються від глобальної реформи спецслужби – просто розділяють її на блоки і готові приймати поступово.

Наразі вважають, що слідство за чотирма напрямами (шпигунство, тероризм, державна зрада та захист національної державності) зараз недоцільно забирати в СБУ. Насамперед, щоб уникнути колапсу, оскільки ДБР не спроможне швидко перебрати ці функції в умовах війни.

Війна – це вікно можливостей, щоб зробити Службу безпеки більш спроможною. В СБУ розраховують, що документ буде ухвалений парламентом найближчим часом. Цей закон дозволить набагато ефективніше боротися зі шпигунами, зрадниками та агентами РФ. А значить – і пришвидшить перемогу, – зазначають журналісти.

Раніше Очільник СБУ Василь Малюк заявляв у інтерв'ю агентству "Інтерфакс", що Служба йде за вектором посилення контррозвідки і хоче створити правильну, боєздатну контррозвідувальну модель. За його словами, необхідно внести зміни до закону про контррозвідувальну діяльність. Наразі узгоджено близько 80% позицій щодо цього законопроєкту, до роботи залучено і представників розвідувальної спільноти.