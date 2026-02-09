Гроші закінчились: в Росії виникла серйозна проблема з військом

В Росії зафіксований випадок, коли один регіон профінансував одноразові виплати контрактникам іншому через нестачу коштів у місцевій казні. Оренбурзька область отримала від Нижньогородської субсидію на суму 400 мільйонів рублів. Ця подія вказує на кепські справи в економіці Росії.

На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, підкресливши, що це означає, що Оренбург "просів" по рекрутингу, адже не мав грошей, а росіяни йдуть воювати, мотивуючись виключно тим, що отримають високі виплати.

Регіони через нестачу грошей не виконують мобілізаційний план

В Росії фіксують дефіцит регіональних бюджетів. Якщо нема грошей – то й в регіоні нема необхідних показників набраних контрактників. Російські губернатори намагаються виконати поставлене зверху мобілізаційне завдання, тому у випадку Оренбурзької області місцева влада вимушена була звернутися по допомогу.

"Це останній штрих, який демонструє, що гроші на рекрутинг в регіонах почали закінчуватися. Регіони починали підвищувати виплати, аби люди підписували контракти, а тепер на це нема коштів. Спочатку платили 200 тисяч рублів, зараз середня оплата на рівні 3 мільйонів", – розповів Андрющенко.

Як зазначив керівник Центру вивчення окупації, виплати в Росії доводиться збільшувати, бо інакше росіян стає дедалі складніше заманити на війну, однак фінансів, аби покрити такі суми – не вистачає.

Російському військовому сьогодні на лінії фронту нараховують 201 тисячу рублів. Це менше за 100 тисяч гривень. Наш боєць, який перебуває на передовій, зі всіма доплатами отримує до 200 тисяч гривень. Тобто українські військові на лінії фронту майже вдвічі отримують більше, ніж російські,

– підкреслив Андрющенко.

Аналогічна ситуація, зі слів керівника Центру вивчення окупації, й в тилу. Виплати в Україні становлять від 20 до 40 тисяч гривень, тоді як в російській армії максимальна сума складає до 40 тисяч рублів. Однак є нюанс, тримаються окупанти на фронті, як пояснив Андрющенко, виключно через одноразові виплати, а вони дійсно є високими – 3 мільйони рублів. Це орієнтовно 1,4 мільйона гривень. Це регіональна виплата за підписання контракту з міноборони Росії.

"Ось на цю одноразову виплату зараз гроші закінчуються. Коли їх не стане, то нинішніми зарплатами вони вже нікого не затягнуть. Тому що такий рівень заробітної плати на лінії фронту призвів до стрибка інфляції. В регіонах були змушені підвищувати зарплати на виробництвах, аби не втрачати чоловіків", – роз'яснив Андрющенко.

Він пояснив, що якщо умовно у 2022 році зарплата на російських підприємствах в розмірі 200 тисяч рублів була недосяжною, тому чоловіки вирішували йти воювати, аби отримати такі гроші, то тепер вона такою не є і вони віддають перевагу залишитись вдома і не ризикувати загинути на фронті.

Зауважте! Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц констатував, що ситуація з грошима в Росії у 2026 році катастрофічна. Він прогнозує, що оскільки Путін не має планів завершувати війну, а фінанси для її продовження потрібні, то Кремль може застосувати модель КНДР і перетворити Росію на "концтабір".

З якими труднощами стикається Росія?