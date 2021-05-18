"Кощеєва голка" Коломойського: що не так з цінами на пальне в Україні

Гільйотина проти ангіни – дієвий, але безглуздий шлях лікування хвороби. Виглядає на те, що Уряд вирішив піти "перевіреним шляхом" боротьби з підвищенням цін на пальне.

Насправді, варто було б почати з елементарних кроків лікування проблеми. Наприклад, маючи всі необхідні юридичні інструменти, затверджені ВРУ попереднього скликання, нарешті змінити все керівництво "Укрнафти", яке залишається цілком і повністю підконтрольним Коломойському.

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Саме це керівництво не забезпечує ефектне управління нашими з вами активами, в тому числі і найбільшими нафто-газовими родовищами.

Хочу нагадати, що ПАТ "Укрнафта" володіє однією з найбільших в Україні мереж заправних станцій, присутньою у більшості регіонів країни.

Державі належить 50% + 1 акція в компанії.

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Прозоре управління компанією в інтересах громадян може позитивно вплинути на весь ринок України. Але, на привеликий жаль, сьогодні, як і в попередні роки, влада залишається неспроможною зламати "кощеєву голку" Коломойського.

І замість прийнтяття та втілення дієвих рішень, іде шляхом імітаціі бурхливої діяльності боротьби з підвищенням цін на пальне.