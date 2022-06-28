Мер Житомира пояснив, чому напередодні застерігав про загрозу ракетного удару

Міський голова Житомира 27 червня попереджав людей про можливість ракетних обстрілів, бо отримав таку інформацію від офіційних джерел.

Інформація з офіційних джерел

Про це Сергій Сухомлин сказав під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України. За його словами, напередодні він отримав інформацію з офіційних джерел, що російські військові можуть завдавати масового ракетного удару по одному з військових об'єктів і по самому Житомиру.

Читайте також: Росіяни вдарили по території Криворізької ТЕС: атаку окупанти "анонсували" ще раніше

Вчора, 27 червня, я казав про те, що можливий ракетний удар по Житомиру. Напередодні ракетного удару 24 червня я отримував аналогічну інформацію про те, що російські військові можуть завдавати удар по військовій частині поблизу Житомира. Слава Богу, сьогодні інформація не підтвердилася і все було тихо,

– заявив мер.

Чому Росія відмовилася від планів

Він припустив, що Росія відмовилася від своїх планів через реакція світу на Кременчук. Сухомлин додав, що зараз відбувається спроба втягнення у війну Білорусі проти України.

"Тому, якщо кілька тижнів тому я казав, що ймовірність нападу білоруської армії в Україну невисока, то зараз ситуація змінюється дуже сильно. Будемо дивитися, але ми точно будемо готові до цього", – пояснив міський голова.

Нагадаємо, 27 червня Сергій Сухомлин закликав жителів міста ввечері та вночі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та спускатись в укриття.

Росіяни почали активно обстрілювати область з території Білорусі. Так, вночі 25 червня по області зі стратегічних літаків випустили 24 ракети.

Раніше – близько 30 ракет кинули на Житомирщину з Білорусі: дивіться відео