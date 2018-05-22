Реклама "Газпрому" на Хрещатику українців образила, а от на стадіонах чомусь ні, – Гапоненко

Днями українські фани обурились появі рекламних банерів "Газпрому" на території фан-сектору фіналу чемпіонату кубку УЄФА. Через негативну реакцію суспільства у КМДА пообіцяли провести переговори, аби газпромівську рекламу прибрати.

Та дивно, що реклама російського партнера УЄФА здійняла скандал тільки тоді, коли з'явилась на Хрещатику. Адже та сама реклама висить під час матчів Ліги Чемпіонів на кожному стадіоні, зазначив у прямому ефірі 24 Каналу головний редактор сайту "Футбол 24" Олександр Гапоненко.

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"Сама по собі реклама "Газпрому" є на всіх стадіонах, у тому числі в Україні під час матчів Ліги Чемпіонів. Так, на українських стадіонах під час матчів Ліги Чемпіонів реклама "Газпрому" була. І вона нікого не дратувала, тому що вона була саме на стадіоні. Тут же, коли рекламу розмістили на Хрещатику, українці сприйняли це дуже образливо. Можна всіх зрозуміти", – зазначив він.

Гапоненко додав, що рекламу "Газпрому" таки вдалось зняти і без санкцій з його боку щодо УЄФА.

Для мене незбагненне – як це питання можна було б вирішити без санкцій, наприклад, від спонсору до УЄФА. Та все ж, аби потім не було підпалів або фарби на білбордах, українським вболівальникам вирішили піти на зустріч і домовились з УЄФА прибрати з Хрещатику рекламу "Газпрому". І сьогоді зранку вже прибрали цю рекламу,

– сказав журналіст.

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