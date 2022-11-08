Membrana Media відреагувала на заяви про нібито "російське походження"

Рекламна мережа Membrana Media вийшла на український ринок взимку 2021-2022 років. Нещодавно з'явилася інформація про її начебто російське коріння.

Михайло Кудрявський – CEO Membrana Media – заявив, що інформація про начебто зв'язки мережі з Росією не відповідає дійсності. Фейк дискредитує репутацію Membrana Media.

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Кудрявський зауважив, що групу компаній Membrana Media заснували у 2021 році громадяни України. Окрім того, в Україні зареєстрували юридичну особу, а податки надходять – до українського держбюджету.

Реакція Membrana Media на фейк про "російське коріння":

В інтернеті поширюється неправдива інформація щодо створення компанії Membrana Media та її зв'язків із країною-агресором. Як співзасновник та керівник з усією відповідальністю заявляю, що інформація не відповідає дійсності та дискредитує нашу репутацію.

Хочу пояснити ситуацію та розвіяти будь-які сумніви щодо наших позицій. У 2021 році була заснована група компаній Membrana Media. Засновники – громадяни України. Юридична особа зареєстрована в Україні, до українського держбюджету надходять податкові відрахування. Тож, Membrana Media – суто українська компанія.

Ми працюємо на ринку України, у країнах Євросоюзу та нещодавно вийшли на ринок Туреччини. Для України, крім податкових відрахувань, ми допомагаємо вибудовувати незалежність онлайн-ЗМІ. Завдяки нашій роботі та інструментам Membrana Media вдалося домогтися перерозподілу рекламних бюджетів від міжнародних рекламних мереж на сайти ресурсів України.

За 8 місяців з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України Membrana Media забезпечила понад $1,5 мільйонів додаткових рекламних доходів для онлайн-медіа України від іноземних майданчиків.

Наразі запевняю, що група компаній Membrana Media заснована виключно громадянами України й не обслуговує жодного російського клієнта та клієнтів, пов'язаних з країною-агресором.

У лютому ми релокували всю команду компанії до країн ЄС, щоб убезпечити кожного. Зв'язки менеджменту Membrana Media із попередніми російськими роботодавцями було розірвано задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Окрім того, за останні 8 місяців ми розширили команду майже вдвічі, збільшили найм співробітників з України. Membrana Media виплачує офіційну конкурентну зарплату та здійснює відповідні податкові відрахування

українцям та до держбюджету України.

Наша проукраїнська позиція очевидна з наших публічних та непублічних дій. З початку повномасштабного вторгнення Membrana Media надає допомогу двом благодійним фондам України. Зокрема, фонду "Благомай", який підтримує українських дітей-сиріт, і фонду Umbrella, який збирає кошти для допомоги ЗСУ.

Загальна сума донатів на цей момент становила понад 500 000 гривень. Наскільки мені відомо, наші співробітники також на постійній основі допомагають різним фондам в індивідуальному порядку. Я говорю тільки про те, що робимо ми як компанія, і я особисто.

Закликаю вас використовувати критичне мислення та об'єктивне судження у сприйнятті інформації та заголовків. Адже серед них велика кількість фейків, неправдивих повідомлень та домислів, які спрямовані на поширення хайпу та неоднозначних настроїв. А ми зі свого боку будемо і надалі працювати задля процвітання та незалежності українських паблішерів і наближати нашу перемогу. Дякуємо вам за мудрість у ваших рішеннях та діях.

Інформаційна війна триває, й в інформпросторі постійно з'являються нові фейки. Потрібно довіряти лише перевіреним та офіційним даним.