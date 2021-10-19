Провакцинувати таку кількість людей за день було зовсім нелегко. Про це повідомив заступник мера і директор департаменту охорони здоров'я Андрій Бабський 18 жовтня.
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Андрій Бабський вражений такої кількістю охочих вакцинуватися. Він дякує людям, які вирішили зробити щеплення й таким чином вберегтися від хвороби.
Також чиновник дякує лікарям, які змогли провакцинувати аж 9 500 людей.
Особливо дякуємо нашим вакцинаторам! Вони – неймовірні та найкращі. І потрудились на славу. Зрештою як завжди. Давайте їм подякуємо і пошануємо їх!,
– написав Андрій Бабський.
Обмеження в різних зонах карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу