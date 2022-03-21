Рекордна кількість гумвантажу прийшла на Луганщині

Сьогодні, 21 березня, у Луганську область доставили рекордну кількість гуманітарної допомоги.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Луганської ОДА. Сергій Гайдай повідомляє, що завтра, 22 березня, мешканці Луганської області зможуть отримати допомогу в гумштабах своїх населених пунктів.

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Сьогодні ми змогли завезти рекордну кількість гумвантажу – п'ять фур, десять мікроавтобусів, чотири вантажівки та ще декілька автівок, у підсумку – 200 тонн харчів, ліків, засобів гігієни,

– повідомили у телеграм-каналі.

Також повідомляється, що завтра варто очікувати чергову гуманітарну допомогу залізницею. Сергій Гайдай наголошує, що "голоду не буде", оскільки допомога в область надходить

Відео розвантажування гуманітарної допомоги:

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