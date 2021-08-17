Рекордне зростання цін на сировину спричинило відновлення світової економіки і скоро закінчиться

З початку 2021 року на світових ринках почали стрімко зростати ціни на сировину. Зокрема, дорожчає руда, сталь, мідь, кукурудза, зерно, какао-боби, соняшникова олія тощо.

Лише за кілька місяців їхня вартість досягла цінового максимуму. Так ринки відреагували на поступове відновлення світової економіки після пандемії.

"У 2021 році світова ціна на олію встановила світовий рекорд. Ніколи за всю історію світу такої ціни не було. Через ажіотаж ціна на 80% вища за адекватну. Але зараз уже ціна на олію у світі знижується", – сказав економіст Олександр Охріменко.

Відчути стабілізацію національної валюти, і навіть незначне її подорожчання, дозволив попит на сировинні товари, які Україна експортує, та їх більша вартість. Проте наступного року ціни на сировину можуть суттєво знизитися, а чи повернуться до попереднього рівня – невідомо. Усе через загрозу інфляції.

Це глобальний процес у світі – розкручування глобальної інфляції, який переважно пов'язаний з тим, що американці надрукували дуже-дуже багато грошей для того, щоб вийти з пандемії, щоб протидіяти кризі. Ці гроші пішли частково або повністю пішли на фінансові ринки. Як результат – ми бачимо роздування бульбашок скрізь. Це стосується абсолютно усіх сировинних ринків,

– пояснив економіст Сергій Фурса.

Також він додав, що ключовим питанням все ж залишається проблема інфляції 2021 року. Але так і не зрозуміло, чи це просто спалах, який потім сам зійде нанівець чи довгостроковий процес, який загрожує фінансовій кризі.