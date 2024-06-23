Експерт: Тиждень став рекордним по атакам дронів СБУ на нафтогазові об'єкти ворога

Цей тиждень став рекордним по атакам дронів СБУ на НПЗ і нафтобази росіян.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Експерт зазначає, що Служба Безпеки нарощує темпи у знищенні нафтогазової інфраструктури ворога.

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До чотирьох палаючих нафтобаз на початку тижня, пізніше приєднались три підбиті НПЗ. Росіяни очікували нових ударів по нафтобазам і НПЗ. Не могли не очікувати. Але інтенсивність наших ударів вже не дає можливості ворогу ефективно захистити свої об'єкти,

– підкреслює Голобуцький.

Політолог зазначає, що крім роботи по підриву економіки країни-бензоколонки, є і прильоти наших дронів і по суто військових об’єктам на території Росїі.

"На цьому тижні "бавовна" від СБУ завітала на полігон 167-го навчального центру у Єйську, де розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. Яким буде результат цього удари? "Шахеди" до нас прилітати не перестануть, але удари по Єйську на певний час знизять можливості росіян по їх запуску", – акцентує експерт.

СБУ і інші сили оборони ввели проти росії свої "дронові санкції". Західна преса пише, що удари дронів впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу. Саме перенесення війни на територію рф – вкрай позитивний для нас фактор. А нарощення інтенсивності ударів – не тільки економічно б'є по рф, а і змушує її жителів задавати не зручні запитання,

– резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше стало відомо, що за останній тиждень дрони СБУ підірвали 4 великі нафтобази ( у Ростовській та Тамбовській областях, а також у Адигеї) і 3 НПЗ (Афіпський, Ільський, Краснодарський) на території Росії.