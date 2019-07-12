Решение Зеленского об отмене парада аукнется уже через месяц

В любом юмористическом шоу есть "право на шутку". Над евреями могут смеяться евреи, над армянами – армяне и дальше по списку. Если ты принадлежишь к какой-то этнической/гендерной/региональной/социальной группе – твои шутки и выпады в адрес этой группы будут восприниматься сравнительно безобидно. "Свои шутят над своими".

И наоборот. Любая попытка "пошутить со стороны" обречена восприниматься не как "ирония", а как высмеивание. Оценивать вашу шутку всегда будут ее потенциальные герои. Те самые "евреи", "галичане", "кавказцы", на которых вы решили выгулять свое остроумие. Именно они будут решать, где та самая грань, после которой ирония переходит в издевку. По одной простой причине: степень оскорбительности слова или действия всегда определяет оскорбляющийся.

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Эта формула работает с любым публичным высказыванием или действием. На чужой территории всегда нужно быть готовым к вопросу: "А кто ты такой?". Его не задают лишь тем, чья легитимность внутри группы высока. Если тебя считают "одним из них", то твои руки развязаны. Если они тебя "своим" не считают – жди реакции.