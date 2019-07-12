Решение Зеленского об отмене парада аукнется уже через месяц
В любом юмористическом шоу есть "право на шутку". Над евреями могут смеяться евреи, над армянами – армяне и дальше по списку. Если ты принадлежишь к какой-то этнической/гендерной/региональной/социальной группе – твои шутки и выпады в адрес этой группы будут восприниматься сравнительно безобидно. "Свои шутят над своими".
И наоборот. Любая попытка "пошутить со стороны" обречена восприниматься не как "ирония", а как высмеивание. Оценивать вашу шутку всегда будут ее потенциальные герои. Те самые "евреи", "галичане", "кавказцы", на которых вы решили выгулять свое остроумие. Именно они будут решать, где та самая грань, после которой ирония переходит в издевку. По одной простой причине: степень оскорбительности слова или действия всегда определяет оскорбляющийся.
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Эта формула работает с любым публичным высказыванием или действием. На чужой территории всегда нужно быть готовым к вопросу: "А кто ты такой?". Его не задают лишь тем, чья легитимность внутри группы высока. Если тебя считают "одним из них", то твои руки развязаны. Если они тебя "своим" не считают – жди реакции.
Странно, что этого не понимает Владимир Зеленский.
Он имеет полное право решать судьбу военного парада на День независимости. Но оно бьет по целой группе тех, кто объединен общими ценностями. Теперь из их уст звучит призыв не разменивать символы на денежные подачки.
КВН-овское прошлое должно было приучить Зеленского к тому, какими реакциями чреваты "шутки с чужими". Потому что политика в этом смысле мало чем отличается. Решение об отмене военного парада обернется лишь тем, что парад все равно состоится.
Это может быть демонстрация. Шествие. Акция протеста. Колонны людей в ветеранских камуфляжах. Это может быть что угодно – но важно то, что все это будут делать люди не под патронатом власти, а вопреки ей. С соответствующим уровнем лояльности и симпатии к первому лицу.
Владимир Зеленский сегодня продолжает вести предвыборную кампанию. Пытается не дать уйти из-под знамен своей партии всем тем, кто в поисках "повестки мира" готов перебежать к пророссийским силам. За попытку сохранить свое ситуативное большинство, президент расплачивается симпатиями активного меньшинства. И нынешнее решение аукнется ему уже через месяц. В День Независимости. Когда на улицы могут выйти все те, кто эту независимость последние пять лет отстаивал с оружием в руках.
И не факт, что там будет место для президента.
Автор: Павел Казарин
Источник: Крым.Реалии
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