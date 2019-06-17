"ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане

Кем можно быть сейчас в "ЛНР", чтобы разбогатеть? Определенного ответа нет, как нет и мостика в рамках закона к богатству и благополучию.

Однозначно, это работа на себя. Всеобъемлющее слово "бизнес", которое может включать и ввоз в Луганск автомобильных запчастей, и БАДов, и секонд хенда, и одежды... Одним словом, это все то, что позволяет купить дешево и продать дорого то, на что дефицит в "республике".

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Я покупаю в "республике" одежду: юбка, блуза... Без претензий и без затей на обычном рынке все по 1200 рублей. Кстати, столько же стоят и летние шлепки, которых от силы хватает на один сезон. То есть комплект летней одежды и обувь выходят мне в 3600 рублей. Через пару дней мама возвращается из украинского пенсионного тура и привозит две пары обуви и летнее платье, все по 200 гривен!

Посчитайте, на сколько завышена цена на все в "республике". И в обоих случаях речь идет об обычном ширпотребе, а вовсе не о дорогих брендовых вещах. Но с украинской пенсии того же минимального уровня мама покупает три новые вещи без особого финансового потрясения, а здесь такое же количество единиц одежды "съедает" ей всю ее пенсию. Поэтому каждый старается привозить, или заказывать в "республику" буквально все.

Могли ли вы представить себе, что в "республику" несут в руках по мосту из Станицы Луганской кондиционеры и каркасные бассейны, резину для автомобилей и лекарства, телефоны и запчасти к ним? Буквально все. Сложно при этом уверять, что мы живем хорошо, ни в чем не нуждаясь, если буквально все мы приносим из Станицы. Поразительно то, что бензин снова подорожал – А92 стоит 44 рубля, А95 по 46 рублей за литр. С чего вдруг? Мы стали лучше и богаче жить, или бензин имеет какую-то сезонность?



Мост из Станицы Луганской, переполненный тележками для перевозки продуктов Мост из Станицы Луганской, переполненный тележками для перевозки продуктов

Многие мои знакомые совмещают поездки в Украину с шопингом. При чем с глобальным – одежда на вырост детям, игрушки, обувь всем членам семьи, памперсы. Мужчина в автобусе похвалился мне, что везет из своего пенсионного тура зятю туфли, потому что зять невыездной, а покупать в Украине дешевле. Примерял тесть на себя, покупал за свою пенсию. Считает, что так очень выгодно, потому что куплено в Украине.

Пенсионеры, из тех, что активнее, везут лекарства, бытовую химию, туалетную бумагу. Тянут в обеих руках пленку для окон и моющее, считая, что так экономнее.

Все разговоры вокруг только о том, что в "республике" повысят зарплаты бюджетникам и пенсии. Все разговоры о скором улучшении жизни, которое начнется уже через пару недель.

Но как в параллельном измерении из Станицы несут колбасу, масло и говядину. Умудряются нести сметану и молочное, растрачивая силы в погоне за экономией. Несут клубнику, которая в Станице 30 грн за килограмм, а в "республике" 200 рублей за кило. Несут огурцы и яблоки, мясо и сало. Несут, как будто это спасет кому-то жизнь...

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