Туристичний Львів меншатиме. За підрахунками рестораторів, близько половини закладів харчування не переживуть кризу, спричинену COVID-19. Підприємці скорочують працівників, переходять в онлайн-режим чи на доставку.

Зазвичай людний львівський провулок Крива Липа – зараз порожній. Попри це підприємці вже розгорнули літні тераси. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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"Літні майданчики — це завжди великий плюс, як для атмосфери міста, так і для відпочинку людей. Та і для підприємців у ресторанному бізнесі класно. Але є обмеження. Тобто, якщо тут могло стояти, наприклад, 12 столиків, а стоїть 4, то це обмежує нашу оборотність столиків", – розповів власник ресторанів Олег Андріюк.



Літній майданчик у Львові / Скриншот з відео

Повернутися на роботу поспішають працівники ресторанів. За 2 місяці в цій сфері були серйозні скорочення та зміни. Ресторанний бізнес перейшов у режим онлайн, організували доставку.

"Ми викликали на роботу тільки 20% персоналу, який у нас працював. Окрім того, погода, переляк людей, відсутність грошей – цілий комплекс проблем, які після того "ідеального шторму" залишилися", – пояснив ресторатор Марк Зархін.

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Скільки триватиме криза – невідомо. Та за підрахунками рестораторів, лише половина закладів зможуть пережити непрості часи.

Що відомо про карантин у Львові

З 22 травня в Україні стартував другий етап пом'якшення карантину. У Львові спершу відтермінували послаблення до 29 травня, а потім ще до 1 червня.

Тобто, наразі відновити роботу не дозволили: дитячим садочкам. міжміському транспорту, басейнам та спортивним/фітнес залам.

Послаблення карантину в Україні з 22 травня / Інфографіка 24 каналу