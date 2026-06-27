Військовий припустив, як довго не працюватимуть ретранслятори в Білорусі

Білорусь дійсно вимкнула ретранслятори, за допомогою яких Росія напряму керувала дронами для своїх атак. Там виконали вимогу України.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що реакція Лукашенка чітко свідчить – там остерігаються тих спроможностей, які мають Сили оборони України. Тому він зробив крок назад.

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Чи може Білорусь знову увімкнути ретранслятори?

За словами Мусієнка, потрібно уважно стежити за ситуацією. Наразі ретранслятори дійсно не працюють. Але там цілком можуть увімкнути їх для наступної масованої ракетно-дронової атаки. Утім, в Україні чітко попередили, що можуть самотужки їх знищити.

Україна продемонструвала силу. Також там побачили, що ми готові діяти на випередження. Зокрема й у тому разі, якщо Росії почне перекидати до Білорусі свої підрозділи. Україна продемонструвала правильну ескалацію,

– сказав Мусієнко.

В будь-якому випадку Білорусь залишається загрозливим напрямком для України. Сили оборони щоденно моніторять ситуацію та готові реагувати на усі загрози.

Білорусь вимкнула ретранслятори для дронів: дивіться відео 24 Каналу