Рецепты жизни в "ЛНР": не желать, привыкнуть и смириться

Жить на оккупированной территории – значит привыкнуть. Забыть о привычных вещах , которые были до войны.

Нужно иметь минимальные запросы. Все просто – вы радуетесь неожиданным излишкам, а не огорчаетесь тому, что на полках нет любимого вина. Меньше ждите или не ждите ничего вовсе, от этого радость обладания чем-то будет ярче. Но привыкнуть к тому, что на полках нет привычных моющих средств, любимых напитков и продуктов питания, а то, что есть, как под копирку, было непросто.

Знакомая в рыночных поисках чего-то такого же, но с золотыми пуговицами, воскликнула: "Да что у вас на всех прилавках все как под копирку!" На что ей резонно возразили: "Здесь вам не Украина". Прошли, мол, времена большого разнообразия и выбора.

Не иметь проблем с законом. Даже если это закон непризнанной страны, он существует именно в этом сообществе. Поэтому выбирая жизнь здесь, нужно рассчитывать только на себя и свои силы, а соответственно, не иметь никаких контактов с правоохранительной системой. Я приведу пример будто бы и не об этом.

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Моя знакомая осталась летом 2014 года в Луганске – здесь у нее была любимая работа, мама и свое жилье. Но она сама была мамой, и своего ребенка она согласилась отправить к родственникам мужа в Москву вместе с его отцом – бывших мужем. Поначалу все шло нормально – она работала здесь, они жили там. Когда появилась связь, они начали регулярно общаться в Skype. Тоже все нормально. Потом что-то пошло не так: Skype у них в Москве сломался, а муж неожиданно сказал, что возвращать ребенка не будет, а она, раз выбрала Луганск, не мать. Позже оказалось, что права на ребенка у матери есть, но вернуть его назад ей крайне сложно. Особенно учитывая тот факт, что между Луганском и Москвой не ходят даже поезда.

Подруга уже четыре года не может развестись с мужем, потому что он скрывается на просторах России, не выходя на связь и не помогая своей законной семье никак. Все четыре года здесь не работали суды по гражданским делам. Можно было развестись на территории законной Украины, можно было прибегнуть к услугам многочисленных "юристов", которые за деньги могли выдать документы о разводе с украинскими печатями. А можно было ждать более дешевого варианта или с моря погоды. По крайней мере вопрос развода в этой ситуации не был горящим.

Иметь несколько источников дохода. Здесь тоже все просто – после перерыва в девять месяцев в выплатах социальных пособий, пенсий и заработных плат, поверить, что платить будут регулярно, не могли еще очень долго. Поэтому должна быть альтернатива – несколько источников дохода в семье, или работа на разные организации с разными источниками финансирования.

Иметь свой тыл. Это очень условно. Этим тылом может быть любимая хрущевка со скрипучим диваном или недостроенный дом с мечтой закончить его. Или семья, которая открывает двери по вечерам, ждет и всегда рада. Или город, в который хочется возвращаться. Но чаще всего я слышу о том, что здесь живут из-за своей семьи, родственников и жилья. И практически никогда я не слышала, чтобы высокие мотивы любви к своей земле называли первой причиной, почему в сложном выборе 2014 года перевес был в пользу Луганска. Но имея свой тыл, жить здесь можно и жить легче.

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