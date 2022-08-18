Геннадій Буткевич особисто відвідав Саудівську Аравію, щоб підтримати Усика під час бою

17 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) відбулася пресконференція напередодні боксерського поєдинку Олександра Усика проти Ентоні Джошуа, на кону якого титули WBO, WBA, IBF та IBO. У складі команди підтримки Олександра Усика був зокрема і відомий український бізнесмен, меценат Геннадій Буткевич.

Інвестиційна компанія Буткевича BGV Group Management стала почесним спонсором команди Усика у рамках матчу-реваншу.

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"Я дякую всім партнерам, які підтримують нас і допомогли сьогодні моїй команді бути тут. Це історичний бій – як для моєї кар’єри, так і для всієї країни. І я щасливий, що поруч з нами люди та компанії, які підтримують нас уже протягом тривалого часу. Партнерство крізь роки – цінне своєю незмінністю та взаємоповагою. Наша співпраця – це не спонсорство, це вже дружба, яка розпочалася з любові до великого боксу", – прокоментував підтримку Геннадія Буткевича Олександр Усик.

Геннадій Буткевич підтримав Олександра Усика / Фото BGV Group Management

"Велика честь підтримувати Олександра у його кар’єрі. Перемоги Усика – це перемоги всієї країни, а його виступи на рингу – це демонстрація того, наскільки сильними, витривалими є українці, якими сміливими вони є, які вони борці. Олександр несе по світу славу про нашу країну та піднімає українське питання на міжнародному рівні. Сьогодні під час пресконференції у Джидді я бачив стільки поваги й захвату в очах у присутніх. Ось такі емоції викликають українці у світі. Визнання українців триває. І цей бій – теж про це", – поділився Геннадій Буткевич.

Трансляція бою Усика – Джошуа буде безкоштовною

Геннадій Буткевич – український бізнесмен, співвласник корпорації "АТБ", а також засновник інвестиційної компанії BGV Group Management, яка розвиває бізнеси та проєкти в секторах видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту.

Трансляція вечора боксу в Україні буде безкоштовною. Протягом усього бою буде відкрито збір коштів на потреби ЗСУ. Олександр Усик разом з партнерами мають на меті зібрати 1 мільйон доларів, за який буде придбано 100 автівок для захисників та захисниць України. Якщо сума донатів перевищить 1 мільйон доларів, частина коштів буде витрачена на продуктові набори, які будуть передані ВПО та людям, які потребують допомоги.