Драпатий проводить кадрову ревізію в Генштабі: що чекає на офіцерів без бойового досвіду

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий хоче переглянути кадровий склад у Генеральному штабі. Там збираються залишити на посадах здебільшого офіцерів, які реально здатні керувати військами та мають бойовий досвід.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело серед офіцерів Генерального штабу.

Яка причина змін у Генштабі?

За даними джерела, Драпатий дав чітку вказівку – якщо вони вимагають змін від армії, то починати потрібно з себе. Тому й беруться за офіцерів без бойового досвіду.

Вже до 2 жовтня керівники структурних підрозділів мають подати дані про офіцерів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду у війську на рівні батальйон – бригада – корпус – угруповання військ.

Звісно, бойовий досвід буде не єдиним критерієм оцінки. Але там підкреслюють, що Генштаб не має втрачати зв'язок із тим, що відбувається у військах. Окрім цього, офіцери, які мають право на звільнення чи вихід на пенсію, мають визначитися зі своїм майбутнім саме до 2 жовтня.

Це не означає, що всіх офіцерів без бойового досвіду автоматично звільнять. Частину з них планують направити у війська. На їхнє місце оберуть офіцерів з актуальним бойовим досвідом,

– повідомило джерело.

Рішучі дії головнокомандувача викликали певний спротив. Деякі офіцери, як підкреслило джерело, намагаються уникнути переводу.

Додамо, нещодавно Михайло Драпатий зупинив дію кількох десятків наказів Генштабу, які відверто застаріли. Здебільшого це стосується бюрократичних вимог десятирічної давнини.