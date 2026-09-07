Війна може обернутися революцією в Росії: "Перун" назвав головний фактор

Внутрішня нестабільність та соціальне невдоволення в Росії можуть стати вирішальним чинником для завершення війни на користь України. Сили оборони України можуть ефективно скористатися цим.

Таку думку 24 Каналу висловив командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун", зазначивши, що Україна має шукати рішення, які спонукатимуть ворожу владу до непопулярних кроків.

За якої умови війна перетвориться на революцію в Росії?

Командир зауважив, що зростання соціальної напруги серед російського населення є потужним підсилюючим фактором для України. Чим швидше вдасться спровокувати динаміку повної мобілізації в Росії, тим більше внутрішніх проблем виникне у суспільстві агресора, які влада буде нездатна вирішити.

І так історично складається, що Росія дуже тяжко переживає революцію. Тому я вважаю, що для України революція всередині Росії – це, мабуть, один з найбільш важливих аспектів для завершення нашої війни,

– наголосив "Перун".

Він також нагадав про марш Євгенія Пригожина на Москву, який показав наявність серйозних передумов для внутрішнього розколу у ворожій державі. Щоб спровокувати спротив у Росії, Україні потрібно постійно тримати ініціативу на лінії фронту.

Одним із ключових чинників для створення кризи у ворожих лавах є тиск на південному напрямку, зокрема відрізання тимчасово окупованого Криму від логістики. Спричинення гуманітарного колапсу на півострові могло б суттєво підірвати позиції росіян.

Але наразі ті всі заходи, які доволі динамічно проводились, поки що поступова динаміка знижується. І ми бачимо, що у нас наразі нема таких можливостей, щоб ми активно спонукали противника на цій ділянці до колапса,

– підсумував командир.

"Перун" про революцію в країні-агресорці: дивіться відео

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