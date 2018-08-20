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Ілля Кенігштейн

Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали

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Как бороться с рейдерами
Как бороться с рейдерами / Фото со свободных источников

О рейдерстве. Моя семья сталкивалась с рейдерством, поэтому знаю об этом не понаслышке.

Рейдерство это не просто экономическое преступление, это воровство. На сегодняшний день в зону риска попадают все, особенно собственники бизнесов с хорошим оборотом. Причем рейдерят уже не только крупный бизнес, но и средний и даже малый. Рейдеры это не какие-то темные личности в спортивных костюмах, рейдерами могут быть кто-угодно, даже ваши партнеры.

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Обычно под актом рейдерства подразумевается силовое поглощение компании против воли ее собственников либо части из них. Но на самом деле это создание искусственных условий для номинального выкупа или захвата бизнеса по заведомо заниженной стоимости. Также к рейдерству относится захват активов при помощи инициирования бизнес-конфликтов между акционерами. Рейдерство отпугивает тысячи потенциальных предпринимателей и уничтожает инвестиционный климат, позоря репутацию страны на мировых рынках.

В Украине распространен силовой и коррупционный передел собственности, который стимулируется коррумпированностью органов государственной власти и судов. Это такой вид рейдерства, где в первую очередь используется шантаж, не позволяющий сразу обратиться в правоохранительные органы или в суд. Это происходит прежде всего не потому, что предприниматели используют в своем бизнесе противозаконные методы, а потому, что наши законы специально написаны так, чтобы их можно было трактовать двояко. Что дает возможность судьям заниматься вымогательством и шантажировать любую сторону, а рейдерам выдавливать акционеров из компании, отжимая их долю в бизнесе.

Советов, как себя вести в случае, если вы стали жертвой рейдерского захвата либо отжима в сети много. Понятно, что необходимо обращаться к юристам. Но в связи с отсутствием в нашей стране необратимости наказания и готовностью рейдеров ради денег использовать любые методы, добавлю еще три.

Совет №1

Составить сценарий соответствующих мер для своей семьи что должна делать ваша жена или муж в случае рейдерского захвата. Вплоть до legacy contract (привет 90-е)

Совет №2

Выходить в публичную плоскость, любыми доступными средствами: через СМИ, профильные ассоциации, социальные сети, лидеров мнений и т.д.

Совет №3

Принять для себя одну простую истину: рано или поздно вы должны, обязаны вернуть то, что у вас украли. Либо получить полноценное возмещение ущерба, с учетом всех издержек. И если не вы, то ваши родственники, дети. То есть не прощать и не забывать никогда.

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Автор: Ілля Кенігштейн
Теги: Новини України Публікації Новини політики Бізнес Шахрайство
Джерело: Илья Кенигшайн
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