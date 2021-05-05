Історія наочно демонструє, що вона циклічна. Люди припускаються тих самих помилок, які призводять до тих самих наслідків, про які навряд згадають, адже не були їхніми учасниками.

Тож тепер ми можемо тільки читати або дивитися сучасне кіно – про війну, диктатуру, тоталітаризм, захоплення і окупацію територій. Детальніше – у блозі.

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Майже кожного разу, коли готую свої блоги, я думаю про те, як донести до наших громадян думку, що мир, який нам "пропонує" братська Росія та проросійські політичні партії – це не мир, а звичайна капітуляція.

Я завжди намагаюся самостійно формулювати та знаходити потрібні слова, але, звернувшись до історії, розумію, що не треба вигадувати велосипед.

Промова Рональда Рейгана

Промові сорокового президента Сполучених Штатів Америки Рональда Рейгана вже 57 років. Він як ніхто інший чітко сформулював значення таких термінів як мир або війна.

Цитую: "Розставмо всі крапки над "і". Немає дискусії, коли мовиться про вибір між миром і війною, але є лише один гарантований шлях досягнення миру – і ви можете отримати його наступної миті – здатися.



Рональд Рейген / Фото Associated Press

Безумовно, обираючи будь-який інший курс, ми йдемо на ризик. Але кожен урок історії говорить нам, що, йдучи на умиротворення, ми ризикуємо ще більше.

Це та загроза, яку наші ліберальні друзі з добрими намірами відмовляються усвідомлювати – їхня політика компромісів є політикою умиротворення.

Вона не дає можливості здійснювати вибір між миром та війною, а тільки – між боротьбою і капітуляцією.

Якщо продовжувати йти на компроміс, продовжувати здавати позиції і відступати, врешті-решт, доведеться відповідати на останню вимогу – ультиматум. І що тоді?".

Такі запитання ставив собі Рональд Рейган у своїй політичній промові у жовтні 1964 році. Він сказав: "Коли Микита Хрущов говорить радянському народові, що знає, якою буде наша відповідь – він має на увазі, що ми відступаємо під тиском Холодної війни;

що, коли прийде день ультиматуму, він знає, що ми здамося добровільно, тому що на той час ми будемо ослаблені духовно, морально і економічно.

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Він вірить в це, оскільки чує голоси з нашого боку – голоси, які благають про "мир за будь-яку ціну", або голоси, які стверджують, що "краще бути комуністом, ніж мертвим", або, як сказав один коментатор – "я краще житиму на колінах, ніж помру стоячи". Саме на цьому етапі, війна стає неминучою, тому, що ці голоси не говорять за нас усіх".

Подібні фрази, як у промові, можна почути і зараз

Щось подібне ми чуємо і зараз, погоджуєтесь? Варто цитувати колишнього американського президента далі.

"Ви і я не віримо в те, що життя – настільки цінне і світ настільки солодкий, щоб їх купувати ціною рабських ланцюгів. Якщо в житті немає нічого такого, заради чого варто померти – запитаймо в себе: де ж витоки нашого нинішнього протистояння? Невже вони – лише в конфлікті з сьогоднішнім ворогом?



Рейган пояснив у промові, що таке мир і війна / Фото Associated Press

Чи мав Мойсей сказати народу Ізраїлю продовжити жити в рабстві у Фараонів? Чи мав Христос уникнути розп'яття? Чи, може, патріоти на Північному мості у Конкорді мали кинути свою зброю та відмовитися зробити постріли, що були почуті "у всьому світі".

Ті, хто пожертвував своїм життям в історії – не були дурнями. І ті, хто віддав свої життя, зупиняючи навалу нацистів, зробили це не даремно. В чому ж, в такому разі, пролягає шлях до миру?

Ви знаєте насправді це – зовсім не складне запитання. Ви і я наважуємося сказати нашим ворогам: "Є така ціна, яку ми вам не станемо платити". Є межа, яку ми вам не дозволимо перетнути".

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І саме про це мовиться у фразі американського політика Баррі Голдуотера "мир через силу". Вінстон Черчилль сказав: "Доля людини не вимірюється матеріальними розрахунками. Коли великі сили перебувають у русі у світі, ми дізнаємося, що ми – одухотворені створіння, а не звірі".

І ще він сказав: "Є щось, що відбувається в часі і просторі, а також поза часом і простором, що, незалежно від того, подобається нам це чи ні, називається обов'язок".

І зацитую останній уривок з промови Рейгана, в якій прекрасно все: "Ви та я маємо зустріти нашу долю гідно. Або ми збережемо для наших дітей цю останньою надію людей на землі, або ми змусимо їх зробити останній крок у тисячу років темряви".

В цій промові є все. Там є і Європа, яка проповідує політику компромісів і умиротворення. Тут є і ті, хто кричать про мир за будь-яку ціну – як, наприклад, наші проросійські політики.

Там є дідусь Вінстон Черчилль, якому би дуже не сподобалася позиція нашого боксера Олександра Усика – зокрема про те, що неважливо, які назви мають вулиці українських міст, головне, щоб хліб був завжди на столі.

Паралелі можна продовжувати нескінченно, але найголовніше, що я хочу сказати – це те, що я абсолютно згоден із тим, що немає вибору між миром і війною. Тобто, вибір завжди був, є і буде. Тільки вибір між боротьбою та капітуляцією.

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Я зробив свій вибір і не маю ілюзій щодо майбутнього. За все хороше, світле і по-справжньому цінне – завжди треба боротися. І не тільки я готовий битися за це. Нас дуже багато. Єдине запитання – чи ви один з нас? Чи все ж таки жити на колінах краще, ніж померти стоячи?