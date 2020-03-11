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      Рейх Путіна твердо став на ноги

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      Володимир Путін / Getty Images

      10 березня 2020 року однозначно увійде в історію Росії. Зроблено ще один, ключовий хід в організованому Путіним держперевороті за безстрокове збереження себе при владі.

      Более того, по юридическому закреплению захвата страны мафиозным государством, окончательно оформленным при Путине. "Рейх кристаллизуется", как пишет один известный блогер.

      Важливо! Госдума поддержала поправку, которая "обнуляет" президентские сроки Путина

      Россияне тут, как обычно, выступили немыми и безвольными свидетелями очередного акта, состряпанного для них кремлевского спектакля. В прямом эфире с трибуны Госдумы экс-космонавт, 83-летняя единоросска Валентина Терешкова предложила отменить ограничения по срокам для президента или хотя бы обнулить сроки для Путина, чтобы он мог участвовать в выборах после 2024 года. Для чего принять соответствующую поправку: "заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией".

      Всем очевидно, что все нынешние поправки в Конституцию были инициированы Путиным именно с этой целью – сохранить себя в Кремле. И Терешкова даже этого не скрывала. Мол, "зачем крутить и мудрить, зачем городить искусственные конструкции?" Она заявила, что "не надо здесь лукавить и мудрить, людей волнует, что будет после 24 года".

      Тут же в Госдуму примчался Путин и с трибуны Госдумы выбрал второй вариант. Который "был бы возможен, но при одном условии – если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Конституции". А кто-то сомневается в решении старика Зорькина и его судей?

      Спикер СФ Матвиенко позже назвала этот циничный балаган по обнуление сроков Путина "честным и прямым путем".

      Что ж, маски сброшены окончательно. Никто уже ничего не изображает.

      И, конечно, все это под слова о том, что все ради построения "социального государства", "сохранения стабильности". И вообще, не забывайте, что мы в кольце врагов.

      "Политика сдерживания давно применяется в отношении России. Ждут, что мы где-то допустим ошибку, или поскользнемся, потеряем ориентиры или, еще того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне", – объяснил необходимость своего вечного правления Путин.

      Очевидно, что власть твердо встала на путь маразма и узурпации, который способен привести только к бесправию и нищете граждан, медленному гниению страны, а в перспективе, возможно, ее распаду и даже большой войне.

      Маразм крепчал: Ходят парикмахеры и ледорубы: Жириновский против, чтобы россияне сами выбирали президента

      Ну, а за колючую проволоку для себя и за корону для Путина россияне проголосуют сами – 22 апреля. В юбилей создателя Советского государства. Ну или просто выступят зрителями. Уже не важно, Рубикон перейден.

      Держдума підтримала поправку, яка "обнуляє" президентські терміни Путіна
      сьогодні
      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини політики Публікації Новини Росії Володимир Путін
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