Рейс MH17 збили з російської установки, – британська розвідка

Британська розвідка MI6 впевнена, що ракетна установка, з якої збили малазійський літак рейсу MH17 у небі над Донбасом, має російське походження.

Про це йдеться у щорічній доповіді комітету з розвідки й безпеки парламенту Великої Британії, повідомляє Радіо Свобда.

Росія веде інформаційну війну в масовому масштабі. Один із ранніх прикладів цього – надзвичайно інтенсивна, багатоканальна спроба пропаганди, щоб переконати світ у тому, що Росія не несе відповідальності за збиття літака MH17 (абсолютна неправда: ми знаємо, і не маємо ніякого сумніву, що російські військові надали і згодом вивезли назад ракетну пускову установку),

– наголошується у звіті.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донеччиною було збито авіалайнер компанії Malaysia Airlines, який летів за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. На борту літака перебувало 289 осіб. Всі вони загинули.



Міжнародна слідча група винною у катастрофі вважає Росію, адже ракетна установка "Бук", якою збили боїнг, прибула з території РФ. У Кремлі всі звинувачення відкидають.