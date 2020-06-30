Авіакомпанія Wizz Air анонсувала два нових рейси з Києва та Львова в чеське місто Пардубіце. Польоти планують виконувати з 1 вересня 2020 року тричі на тиждень.

Угорський лоукост Wizz Air відкриває нові рейси з України у Чехію, повідомляє Lowcostavaia.com.ua.

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Польоти на напрямках Київ – Пардубіце та Львів – Пардубіце заплановані з 1 вересня 2020 року тричі на тиждень, – йдеться у повідомленні.

Маршрут Київ – Пардубіце – Київ

Виліт з Києва запланований о 5:50, приліт у Пардубіце – о 7:05.

запланований о 5:50, приліт – о 7:05. Зворотній рейс з Пардубиці о 7:35, приліт у Київ о 10:50.

з Пардубиці о 7:35, приліт у Київ о 10:50. Приблизний час польоту – 2 години 15 хвилин.

Авіасполучення Львова та Пардубіце

Виліт зі Львова запланований о 20:50, приліт у Пардубиці о 22:05.

запланований о 20:50, приліт у Пардубиці о 22:05. На зворотньому шляху з Пардубиці вилітатимуть о 22:35, прибуття у Київ о 1:50, о

з Пардубиці вилітатимуть о 22:35, прибуття у Київ о 1:50, о Приблизний час польоту – 2 години 15 хвилин.

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Квитки вже можна придбати на сайті авіакомпанії. Ціна – від 579 гривень в одну сторону. Зі Львова квитки доступні з 1 вересня, з Києва – з 5 вересня.



Квитки на рейси з Києва до Пардубіце і назад / Скриншот зі сайту Wizz Air



Квитки на рейси зі Львова до Пардубіце і назад / Скриншот зі сайту Wizz Air