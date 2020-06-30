Wizz Air запускає нові рейси зі Львова та Києва у Чехію
Авіакомпанія Wizz Air анонсувала два нових рейси з Києва та Львова в чеське місто Пардубіце. Польоти планують виконувати з 1 вересня 2020 року тричі на тиждень.
Угорський лоукост Wizz Air відкриває нові рейси з України у Чехію, повідомляє Lowcostavaia.com.ua.
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Польоти на напрямках Київ – Пардубіце та Львів – Пардубіце заплановані з 1 вересня 2020 року тричі на тиждень, – йдеться у повідомленні.
Маршрут Київ – Пардубіце – Київ
- Виліт з Києва запланований о 5:50, приліт у Пардубіце – о 7:05.
- Зворотній рейс з Пардубиці о 7:35, приліт у Київ о 10:50.
- Приблизний час польоту – 2 години 15 хвилин.
Авіасполучення Львова та Пардубіце
- Виліт зі Львова запланований о 20:50, приліт у Пардубиці о 22:05.
- На зворотньому шляху з Пардубиці вилітатимуть о 22:35, прибуття у Київ о 1:50, о
- Приблизний час польоту – 2 години 15 хвилин.
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Квитки вже можна придбати на сайті авіакомпанії. Ціна – від 579 гривень в одну сторону. Зі Львова квитки доступні з 1 вересня, з Києва – з 5 вересня.
Квитки на рейси з Києва до Пардубіце і назад / Скриншот зі сайту Wizz Air
Квитки на рейси зі Львова до Пардубіце і назад / Скриншот зі сайту Wizz Air