Запит на результат: аналітик пояснив, як Буданов ламає стереотипи української політики
Керівник Офісу президента Кирило Буданов демонструє нетипову для української політики динаміку суспільної довіри. Він зберігає високі рейтинги у всіх регіонах.
На це звернув увагу політичний аналітик Назар Приходько у дописі на Facebook, коментуючи результати останнього опитування КМІС.
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Рейтинги Буданова зростають
За словами Приходька, в українській політиці давно існує негласне правило: після приходу до влади рейтинги політиків зазвичай починають знижуватися.
Але, як відомо, для кожного правила є виключення. Свіже опитування КМІС показує, що у випадку Кирила Буданова цей прикол не працює,
– зазначив аналітик.
Буданов має високий рівень довіри в усіх регіонах України – від 66% на Сході до 71% на Заході. Для країни, яка живе в умовах війни та постійних викликів, це дуже сильний показник,
– підкреслив Приходько.
На його думку, йдеться про одну з небагатьох публічних фігур, яка має підтримку по всій країні без вираженого регіонального поділу.
Раніше Кирило Буданов наголошував, що єдність залишається однією з головних умов стійкості України під час війни. За його словами, без консолідації суспільства та державних інституцій країна не зможе ефективно реалізувати навіть найкращі рішення.