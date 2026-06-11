Запит на результат: аналітик пояснив, як Буданов ламає стереотипи української політики

Керівник Офісу президента Кирило Буданов демонструє нетипову для української політики динаміку суспільної довіри. Він зберігає високі рейтинги у всіх регіонах.

На це звернув увагу політичний аналітик Назар Приходько у дописі на Facebook, коментуючи результати останнього опитування КМІС.

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Рейтинги Буданова зростають

За словами Приходька, в українській політиці давно існує негласне правило: після приходу до влади рейтинги політиків зазвичай починають знижуватися.

Але, як відомо, для кожного правила є виключення. Свіже опитування КМІС показує, що у випадку Кирила Буданова цей прикол не працює,

– зазначив аналітик.

Він також відзначив, що підтримка Буданова не концентрується в окремих регіонах, а є стабільно високою по всій країні.

Буданов має високий рівень довіри в усіх регіонах України – від 66% на Сході до 71% на Заході. Для країни, яка живе в умовах війни та постійних викликів, це дуже сильний показник,

– підкреслив Приходько.

На його думку, йдеться про одну з небагатьох публічних фігур, яка має підтримку по всій країні без вираженого регіонального поділу.

Раніше Кирило Буданов наголошував, що єдність залишається однією з головних умов стійкості України під час війни. За його словами, без консолідації суспільства та державних інституцій країна не зможе ефективно реалізувати навіть найкращі рішення.