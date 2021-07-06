Рейтинг позитивного ставлення українців до предстоятелів Церков очолює Митрополит Епіфаній

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній продовжує очолювати рейтинг позитивного ставлення українців до предстоятелів Церков.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 25-28 червня 2021 року провів всеукраїнське опитування громадської думки на тему "Релігійна самоідентифікація населення і ставлення до основних Церков України: червень 2021 року".

Зокрема, результати опитування показують, що серед очільників Церков України найбільше українців позитивно ставляться до Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

До Предстоятеля ПЦУ позитивно ставляться 45% українців, нейтрально – 38%, негативно – 6%.

До слова, показник позитивного ставлення до Митрополита Епіфанія зріс на 11%, із 34% у червні 2020 року до 45% у червні 2021.

Окрім цього, респонденти опитування висловили свою думку щодо очільника об’єднаної Церкви в уявній ситуації об’єднання Православної Церкви України та Московського Патріархату в Україні.

34% українців хотіли б бачити Блаженнішого Митрополита Епіфанія на чолі об’єднаної Церкви, а Митрополита Онуфрія – 15% (у червні 2020 року показники були 26% проти 12%). Також дані можна розрахувати до тих, хто вже визначився з вибором: 68% обирають Митрополита Епіфанія, 30% – Митрополита Онуфрія.

Раніше повідомлялось, що дані опитування КМІС показують, що до ПЦУ позитивно ставляться 52% українців незалежно від своєї релігійної самоідентифікації, нейтрально – 34%, і негативно – 9%. Число тих, хто ставиться до ПЦУ позитивно, зросло на 10% у порівнянні з даними за червень 2020 року.