Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – що вплинуло на ріст рейтингу Зеленського, чому російський Патріарх ніяк не заспокоїться та чому "Газпром" потребує української ГТС.
1. Правила росту: чому рейтинги команди Зеленського йдуть догори
Експерти проаналізували причини зростання рейтингу президента України Володимира Зеленського і його команди. Рейтинг схвалення українцями роботи Зеленського за серпень-вересень виріс майже на 20%, – так випливає з оприлюднених днями результатів опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
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2. В автозаках співали гімн України, – ексклюзивне інтерв'ю зі звільненим моряком Андрієм Ейдером
При захопленні в полон він отримав низку поранень, а після звільнення майже відразу ж освідчився коханій. Журналісти сайту 24 каналу поговорили із наймолодшим звільненим полоненим моряком Андрієм Ейдером.
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3. Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
Напади невідомих безпілотників на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії змусили різко злетіти вгору ціни на нафту на світових біржах.
Що трапилось в Саудівській Аравії – читайте тут.
4. Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
На тлі надання автокефалії Православної церкви в Україні (ПЦУ) Вселенський патріарх Варфоломій прийняв інше, менш помітне, але не менш знакове рішення – скасував архієпископію православних російських церков у Західній Європі, яка у своєму нинішньому вигляді проіснувала в Константинопольській церкві з 1921 року.
Хто такий Патріарх Кирило – дивіться тут.
5. "Газпром" снова будет зависеть от украинской газовой трубы
В минувшую субботу на сухопутном ответвлении газопровода "Северный поток –1" OPAL, проходящем по территории Германии, был начат процесс сокращения объемов поставляемого газа из России согласно требованиям европейской энергетической солидарности.
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