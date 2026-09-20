У "Резерв+" стався технічний збій

У неділю, 20 вересня, користувачі "Резерв+" не могли авторизуватися в застосунку. Вочевидь, мовиться про технічний збій у системі.

Про це пишуть у мережі.

Що відомо про збій у "Резерв+"?

Зазначається, що проблема виникає при спробі авторизуватися в застосунку для військовозобов'язаних. Користувачі отримують повідомлення з проханням повторити спробу пізніше.

На екрані висвічується напис "Сталося щось дивне". При натисканні на кнопку "Спробувати знову" виникає та сама помилка.



Збій у роботі "Резерв+" / Скриншот

Слід зауважити, що військовозобо'язаним раніше радили мати при собі паперові документи. Станом на момент публікації Міноборони не коментувало інцидент.

Відповіді на актуальні питання щодо "Резерв+"

Що означає статус "У розшуку" в "Резерв+"?

Червона позначка "У розшуку" з'являється через зафіксовані порушення правил військового обліку. Щоб з’ясувати причину, потрібно звернутися із запитом до ТЦК та СП особисто або через адвоката.

Якщо статус виник помилково, наприклад через повістку, надіслану не на ту адресу, ТЦК може закрити провадження та внести зміни до реєстру "Оберіг". Після цього статус зникає. Якщо ж порушення було реальним, його можна закрити шляхом сплати адміністративного штрафу, зокрема дистанційно через Резерв+.

Що означає "Придатний" у "Резерв+"?

Позначка "Придатний" означає, що ВЛК не виявила медичних перешкод для проходження військової служби. Водночас цей статус сам по собі не означає автоматичного направлення до військової частини.

Якщо людина є військовозобов'язаною, не має відстрочки, бронювання чи іншої законної підстави для непризову, вона може бути мобілізована у встановленому законом порядку.