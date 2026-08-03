У Резерв+ стався збій: користувачі не можуть увійти в застосунок

Вранці 3 серпня користувачі почали масово повідомляти про збій у роботі застосунку Резерв+. Через технічні проблеми військовозобов'язані не можуть авторизуватися.

Про це повідомляють в соціальних мережах.

Що відомо про технічний збій у застосунку?

Через несправність багато військовозобов'язаних, призовників і резервістів не можуть увійти до сервісу та скористатися його функціями. За словами користувачів, під час спроби авторизуватися на екрані з'являється повідомлення: "Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше".

Унаслідок збою користувачі тимчасово не можуть оновити свої дані в реєстрі "Оберіг", отримати електронні військово-облікові документи або скористатися іншими функціями застосунку.

Станом на ранок 3 серпня офіційних коментарів щодо причин збою чи орієнтовних термінів відновлення роботи від розробників або відповідальних органів поки що не надходило.

Нагадаємо, Міністерство оборони повідомляло, що з 18 до 22 липня у застосунку Резерв+ через технічні роботи були можливі короткочасні перебої. Через це військовозобов'язаним рекомендували мати при собі паперовий військово-обліковий документ або заздалегідь завантажити його PDF-версію. Згодом також уточнили, що ці роботи тривали лише у нічний час та були нетривалі – 1 – 2 години.

До слова, 24 червня у застосунку тимчасово призупинили низку сервісів, пов'язаних із підтвердженням даних про інвалідність. У Міноборони пояснили, що це зробили, аби уникнути помилок під час обробки заяв через некоректний обмін інформацією з державними реєстрами соціальної сфери. Тимчасово недоступними були подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності, онлайн-оновлення даних про інвалідність, а також перевірка цієї інформації операторами ТЦК та СП.