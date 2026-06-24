Через проблеми з обміном даними: у Резерв+ призупинили низку сервісів

У Резерв+ тимчасово призупинено окремі сервіси, для яких необхідне підтвердження інформації про інвалідність з інших державних систем.

Про це повідомили в Міноборони.

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Які сервіси призупинили у Резерв+?

У Міноборони зазначили, що зупинка сервісів відбувається для того, щоб уникнути помилок під час обробки заяв, які можуть виникнути через некоректні дані з реєстрів соціальної сфери.

Сервіси, які тимчасово будуть недоступними:

подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;

оновлення даних про інвалідність онлайн;

перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.

Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в Резерв+,

– наголосили у міністерстві.

Також зупинка сервісів не стосується чинних відстрочок і не позбавляє громадян права її отримати, якщо для цього є відповідні законні підстави.

Чи був збій у Резерв+ 5 червня?

У мережі 5 червня з'явилась інформація про технічний збій у роботі мобільного застосунку "Резерв+". При цьому повідомлення стосувалися лише окремих користувачів, тоді як в інших випадках все працювало справно.

Застосунок тоді відображав сповіщення: "Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше", а громадянам рекомендували не забувати вдома паперові військово-облікові документи.

Проте у Міноборони згодом повідомили, що інформація не відповідає дійсності. Резерв+ працює стабільно. Масового збою в роботі застосунку 5 червня не було і немає. Користувачі мають доступ до застосунку та своїх даних у штатному режимі