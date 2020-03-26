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      Резервів точно вистачить: Нацбанк заявив про стабілізацію валютного ринку

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      НБУ вперше за 3 дні продав валюту / rbc.ua

      Національний банк України 26 березня продав на валютно ринку менш як 11 мільйонів доларів. Ця операція з продажу валюти стала першою за останні три дні, а сума продажу значно нижчою, ніж у попередні тижні.

      Більшість угод 26 березня укладалися в діапазоні 28,05 – 28,20 гривень за долар, зазначає Національний банк.

      До слова Кожен тиждень – надзвичайно дорогий: скільки втратить Україна за час карантину

      Загалом ринок виглядає значно спокійнішим, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня,
      – заявили у Нацбанку.

      Крім того, держрегулятор розповів, що у своїх міжнародних резервах Україна має близько 25 мільярдів доларів. У минулому році НБУ викупив з ринку 8 мільярдів доларів, а цього – продав уже майже 1,5 мільярда.

      "Ми маємо достатній запас міцності і за необхідності продовжимо проводити валютні інтервенції, щоб згладжувати надмірні курсові коливання", – запевнив державний регулятор.

      Резюмуючи, у Нацбанку також наголосили, що зберігають віру у позитивні новини – завершення епідемії коронавірусу і укладання нової програми з МВФ, що стане сигналом про продовження реформ.

      Чому Нацбанк купляє або продає валюту?Тут усе просто. Державний регулятор купляє валюту, яку тримає у державному резерві "на чорний день". Наприклад, минулого року НБУ скуповував валюту бо гривня відчутно зміцнилася.

      Оскільки держава всередині усі виплати здійснює у гривні, коли долар дешевшав щодо гривні, вона змогла викупити "вічнозелений" так би мовити за "безкоштовно", граючи на валютних коливаннях. Насправді ж за долари платили гроші, але через коливання курсу, цього майже не було помітно.

      Коли ж держава розпродає валюту, отже "чорний день", найімовірніше, настав. Наприклад, цього разу паніка на валютному ринку призвела до перевищення попиту над пропозицією валюти і штучному падінні гривні. Тож аби хоч якось покривати попит і стримувати падіння, НБУ був змушений продавати валюту.

       

       

      Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Держрезерв Валюта Долар Долар-Гривня Гривня
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