Резервів точно вистачить: Нацбанк заявив про стабілізацію валютного ринку

Національний банк України 26 березня продав на валютно ринку менш як 11 мільйонів доларів. Ця операція з продажу валюти стала першою за останні три дні, а сума продажу значно нижчою, ніж у попередні тижні.

Більшість угод 26 березня укладалися в діапазоні 28,05 – 28,20 гривень за долар, зазначає Національний банк.

До слова Кожен тиждень – надзвичайно дорогий: скільки втратить Україна за час карантину

Загалом ринок виглядає значно спокійнішим, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня,

– заявили у Нацбанку.

Крім того, держрегулятор розповів, що у своїх міжнародних резервах Україна має близько 25 мільярдів доларів. У минулому році НБУ викупив з ринку 8 мільярдів доларів, а цього – продав уже майже 1,5 мільярда.

"Ми маємо достатній запас міцності і за необхідності продовжимо проводити валютні інтервенції, щоб згладжувати надмірні курсові коливання", – запевнив державний регулятор.

Резюмуючи, у Нацбанку також наголосили, що зберігають віру у позитивні новини – завершення епідемії коронавірусу і укладання нової програми з МВФ, що стане сигналом про продовження реформ.

Чому Нацбанк купляє або продає валюту?Тут усе просто. Державний регулятор купляє валюту, яку тримає у державному резерві "на чорний день". Наприклад, минулого року НБУ скуповував валюту бо гривня відчутно зміцнилася.



Оскільки держава всередині усі виплати здійснює у гривні, коли долар дешевшав щодо гривні, вона змогла викупити "вічнозелений" так би мовити за "безкоштовно", граючи на валютних коливаннях. Насправді ж за долари платили гроші, але через коливання курсу, цього майже не було помітно.



Коли ж держава розпродає валюту, отже "чорний день", найімовірніше, настав. Наприклад, цього разу паніка на валютному ринку призвела до перевищення попиту над пропозицією валюти і штучному падінні гривні. Тож аби хоч якось покривати попит і стримувати падіння, НБУ був змушений продавати валюту.