Повстанці святкують перемогу у палаці Башара Асада у Дамаску: відео

У Сирії пав режим Башара Асада. Повстанці захопили столицю країни. У мережі з'явилися кадри, на яких вони вже у палаці диктатора у Дамаску.

Тим часом прем'єр-країни заявив, що готовий до мирної передачі влади тому, кому її делегує сирійський народ, передає 24 Канал.

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Режиму Асада – кінець

Сирійська опозиція публікує кадри з палацу Башара Асада у Дамаску. Повстанці виступають на державному телебаченні та зносять пам'ятники сирійському диктатору.

Переможці наступу виступають по державному телебаченню: дивіться відео

Що відбувається у палаці Асада після його повалення: дивіться відео

Повстанці виводять з будинку прем'єра країни: дивіться відео

Довідка: Клан Асадов править Сирією з 1970 року, коли Хафез Асад прийшов до влади через військовий переворот. 2000 року після його смерті президентом став його син – Башар Асад. Режим активно використовував пропаганду та пригнічував незалежні ЗМІ. Головними його союзниками були Росія та Іран – країни роками підтримували Асадов військовою та економічною допомогою.

Повстанці зносять пам'ятник Асаду: дивіться відео

До слова, у ЗМІ припускають, що сам Асад міг загинути. Його літак вилетів з Дамаска приблизно у той час, коли туди увійшли повстанці. Борт спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, потім зробив різкий розворот, кілька хвилин летів у зворотньому напрямку, після чого зник з радарів недалеко від міста Хомс.