"Місто буквально ожило": Лубінець розповів, чи дотримуються росіяни режиму тиші у Херсоні

У Херсоні вже другий день діє двостороннє припинення вогню, яке триватиме до 1 листопада. Місцеві жителі після тривалих обстрілів масово виходять на вулиці та закликають закріпити довгоочікуваний мир.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Що кажуть херсонці про режим припинення вогню?

Станом на 12:00 28 жовтня українська та російська сторони повністю виконують домовленості щодо припинення вогню. Пауза у бойових діях повернула рух на вулиці обласного центру, де містяни отримали змогу спокійно пересуватися.

У Херсоні другий день дотримуються режиму тиші / Фото з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

За словами омбудсмана, його представник Василь Донець поспілкувався з місцевими мешканцями. Люди на Херсонщині найбільше бажають миру та просять не зупиняти роботу для продовження спокою.

Найголовніше – щоб був мир,

– наголосив Лубінець.

Та додав, що за всіма дипломатичними зусиллями стоять насамперед життя і безпека людей.

Люди можуть спокійно пересуватися містом / Фото з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Яка атмосфера панує у Херсоні під час режиму тиші: дивіться відео:

Як проходить гуманітарна місія за участі США?

Режим тиші в регіоні розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом і триватиме до 22:59 1 листопада. Цей коридор необхідний для проведення гуманітарних заходів.

Ініціатива реалізується спільно з Уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Посередництво та координацію всього процесу здійснює перша леді США Меланія Трамп.

Як керівник переговорної групи з української сторони, омбудсман пообіцяв постійно інформувати суспільство про дотримання режиму та перебіг операції.