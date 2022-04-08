Режисер і ведучий "Орла та решки" Синельников показав свій будинок до та після приходу окупантів

Ведучий популярного тревел-шоу "Орел та Решка" Євген Синельников, який дивом вирвався з раніше окупованої Бучі, показав кадри свого розбомбленого будинку.

Фото до та після приходу російських "визволителів" ведучий опублікував у своєму інстаграмі.

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На оприлюднених кадрах видно щасливу сім'ю, яка позує у затишній вітальні з гвинтовими сходами. Однак після приходу до Бучі російських загарбників будинок Синельникова не впізнати. Від яскравих жовтих сходів залишилися руїни. Як, чесно кажучи, і від всієї домівки.

Судячи з фото руйнувань, окупанти поцілили просто у будинок ведучого, адже на стінах залишилися сліди пожежі, а стеля частково обвалилася. На тому, що раніше було підлогою, тепер лежить багато будівельного сміття, яке перемішане із залишками особистих речей. Ззовні триповерховий будинок згорів аж до цегли.

Дякуємо російському світу, що "врятував" нашу сім'ю від жахів життя в Україні. Ось тепер заживемо,

– саркастично написав Синельников.

Будинок Синельникова до та після приходу окупантів / Фото з інстаграму ведучого

Зауважимо, що режисер "Орла і решки" провів в оточенні 2 тижні, виїхати з Бучі йому вдалося лише 10 березня. Він зізнався, що пережив пекло – авіацію, кадирівців, артилерію, зустріч з ворогом у своєму будинку.

Нещодавно він повернувся додому. У дворі його будинку окупанти залишили "сюрприз" – снаряд, який, на щастя, не здетонував.

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