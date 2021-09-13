Названо нарешті точний термін впровадження в Україні судової реформи – тієї, яка має нарешті очистити нашу прогнилу від корупції судову гілку влади. За усіма ознаками, таке очищення станеться ніколи!

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Звідки така точність і такий песимізм? Бо Рада суддів – вищий орган суддівського самоврядування в Україні – фактично заблокувала початок тієї довгоочікуваної і вкрай потрібної Україні реформи.

Зробила це ще й у досить витончений, але цинічний спосіб. Судді просто не спромоглися делегувати від себе представників до так званої Етичної комісії.

Довідка. Етична комісія і мала б почати процедуру очищення судової системи.

Режисерський сценарій чи реальність

І це з боку суддів був фактично прямий саботаж, але покарати їх за це абсолютно неможливо. І не тільки тому, що суддівська верхівка – це давно вже недоторканні небожителі. Ще й тому, що в них на все готові відмазки.

Мовляв, голосування за кандидатів в Етичну комісію було ж таємним, тому судді й гадки не мали, як голосуватимуть решта їхніх колег.

Відмазка ця – залізобетонна. Реально, не підкопаєшся. Судді здивовано блимають чесними оченятами і сумно розводять руками, мовляв, ми ж старалися, але щось пішло не так.

Законних підстав, щоб в цьому сумніватися, дійсно немає жодних. Утім, все одно не відпускає відчуття, що це була лише вистава і заздалегідь зрежисований сценарій для затягування й саботування старту в Україні судової реформи.

Я зараз на іншому хочу акцентувати вашу увагу.

Викривати ту нашу суддівську верхівку, знову і знову перелічувати їхні зашкварні вироки, обурюватися їхньому цинізму і багатству, яке вони не в змозі пояснити, – це вже реально марна справа.

Нікого цим не здивуєш в Україні взагалі.

До чого тут судді

Тож я про інше хочу зараз запитати. Скажіть мені, будь ласка.

Коли ми судову реформу задумували, а депутати ухвалювали відповідні законопроєкти і міркували-мудрували, як ту реформу реалізувати, то з якого біса ми взагалі вирішили, що до реформування судів треба залучати суддів?

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Це ж маячня якась, адже, звісно, вони будуть тим реформам чинити спротив.

Вони будуть їх усіляко саботувати і унеможливлювати, адже нашу суддівську верхівку цілком влаштовує їхній нинішній статус-кво, коли вони і недоторканні, і відповідальності за ухвалені вироки не несуть.

Вони можуть на роботі взагалі не напружуватися. Вони можуть під час судового розгляду просто спати, а потім монетку кидати. Монетка буде їм казати, кого виправдовувати, а кого карати.

Монетка, або ж валіза грошей, яку їм заноситимуть, як хабар.

Те, що зробила сьогодні Рада суддів, саботувавши старт судової реформи, це ж було насправді цілком очікувано. Так само можна передбачити, що й на усіх наступних етапах тієї реформи судді чинитимуть їй спротив.

Дозволяти їм бути до тієї реформи причетними і впливати або навіть її впроваджувати – це ж буквально стратегічна помилка з нашого боку, хіба ні?

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Треба шукати білих ворон

І наостанок 2 слова тим, хто вправі мені закинути, мовляв, критикуєш – пропонуй. Так от, я не дарма кілька разів зараз робив акцент на тому, що саме суддівська верхівка в нас чинить опір реформам.

Чому так кажу? Бо я точно знаю, що не всі судді в нас гнилі і продажні. Я точно знаю, що є серед них чимало чесних і таких, яким і самим огидно бачити нечистоплотність своїх колег.

Відшукати таких не складно – їх направду небагато. Однак вони на слуху і на виду, адже білі ворони нашої судової системи, але саме з них і треба було зараз створювати цю Етичну раду, яка б і узялася чистити авгієві стайні української Феміди.

Як на мене, те, що президент запрошує до себе на четвер ту всю нашу судову верхівку, щоб особисто їх присоромити і вмовити не чинити опір реформі – то все буде марнування сил і часу.

Вони все одно опір чинитимуть. Якщо не тут, не зараз – то десь пізніше гарантовано. Все тому, що це абсолютно хибний метод, коли боротьбу з корупцією віддають корупціонерам.

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