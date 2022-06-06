Резніков поговорив з турецьким колегою про розблокування українських портів

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром. Політики порушили тему розблокування українських портів.

Резніков на своїй сторінці у твітері зазначив, що обговорювалася безпечна навігація.

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Також переговори були присвячені питанню безпечного проходу турецьких торгових суден, які стоять в портах України, і прольоту літаків А400М (турецький військово-транспортний літак).

Цей тиждень почався з розмови з турецьким міністром оборони Хулусі Акаром. Серед іншого ми обговорили нові проєкти в Чорноморському регіоні, щоб забезпечити вільну навігацію і безпеку торгових перевезень. Дякую міністру Акару за турецьку гуманітарну допомогу, надану Україні та її народу,

– підкреслив Резніков.

Зазначимо, що через тимчасову окупацію Росією окремих районів Херсонської, Запорізької і Донецької областей, Україна втратила контроль над морськими портами і не може експортувати зерно за кордон. За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, блокада призводить до дефіциту продовольства на глобальному рівні.

Путін пропонує вивозити зерно через Білорусь

У своєму інтерв'ю лідер Росії заявив, що погана ситуація на світовому ринку продовольства склалася не тоді, коли Росія розпочала так звану "спецоперацію". На його думку, процес був запущений у лютому, але 2020 року, коли світ сколихнула пандемія коронавірусу.

Тепер же, щоб розв'язати проблему експорту українського зерна, Путін пропонує альтернативні шляхи його вивезення через річку Дунай, або територією Польщі. Однак він забув уточнити, що російські ракети завдають ударів по залізничній інфраструктурі України.

За словами президента Росії, найдешевший спосіб вивозити зерно через територію Білорусі, яка дозволила розмістити в себе російських військових, які бомблять українські міста. Та для цього, як підсумував диктатор, з Білорусі потрібно зняти санкції.

Крім того, 6 червня Резніков зустрівся з новопризначеною амбасадоркою США в Україні Бріджит Брінк. Вона зі свого боку наголосила, що Україна "надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю".

"Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою", – пообіцяла амбасадорка англійською та українською.



Міністр оборони зустрівся з Бріджит Брінк / Фото з твітеру Олексія Резнікова

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