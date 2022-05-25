Резніков розставив усі крапки над "і" щодо грошового забезпечення військовослужбовців

Грошові виплати, які зараз отримують українські захисники, складаються з двох частин, а їхній розмір залежить від того, які завдання і де виконують військовослужбовці.

Детальне роз'яснення дав очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков.

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Резніков пояснив, що грошові виплати, які зараз отримують наші військові, складаються з двох частин, зокрема:

Перша частина – це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги тощо.

Друга частина – це додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою Президента України Володимира Зеленського на період воєнного стану.

Ця додаткова винагорода нараховується за такою логікою:

Для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць складає 30 тисяч гривень, або приблизно 1000 гривень на день.

Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3000 гривень на день.

Тобто, якщо військовослужбовець, скажімо, рядовий стрілець, півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші півмісяця брав безпосередню участь у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано:

щомісячне грошове забезпечення у розмірі близько 13 – 14 тисяч гривень відповідно до посади та звання;

приблизно 15 тисяч гривень додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану;

приблизно 50 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях.

Тобто загальна сума у такому випадку для рядового стрільця складе 78 – 79 тисяч гривень мінус відрахування.

Роз'яснення виплат військовим від Олексія Резнікова: дивіться відео

Як формуються і технічно відбуваються виплати

Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

Для отримання грошових виплат військовослужбовець повинен мати рахунок у будь-якому українському банку. Ніхто не може примушувати військовослужбовця до вибору того чи іншого банку. Реквізити свого рахунку треба надати до фінансової служби вашої частини,

– наголосив міністр оборони України.

Виплата грошей військовослужбовцям здійснюється у поточному місяці за попередній. Тобто у травні за квітень. Вона ділиться на дві частини:

У першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів.

У другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди, отих 30 чи 100 тисяч за воєнний стан та бойові.

Як пояснив Резніков, розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

"Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися. Це треба розуміти", – додав він.

Тому у межах однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися. Все залежить від бойових наказів.

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