23:20
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Резонансна ДТП у Харкові: Зайцева заявила про втрату пам'яті

1510 Читать новость на русском
Зайцева розповіла, що робила у день смертельної аварії
Зайцева розповіла, що робила у день смертельної аварії / Фото з відкритих джерел

20-річна Олена Зайцева, яка є фігуранткою справи про смертельну аварію у Харкові, стверджує, що не все пам'ятає про трагедію.

Про це вона розповіла під час чергового судового засідання, передає місцеве видання NewsRoom.

Читайте також: Зайцева розповіла про свою версію подій під час жахливої аварії у Харкові

"Після зустрічі ми пообідали. Поїздили, я потім не пам'ятаю, що робили. Поїли в "Чилі" в компанії знайомих. Потім поїхали додому до Марини. Коли ми поверталися з її будинку, трапилася аварія", – розповіла Зайцева.

Дівчина запевнила, що у день трагедії не вживала ні спиртне, ні будь-які заборонені речовини.

"Наркотики я ніколи не пробувала, тому що в зв'язку з травмою, яку я отримала 10 років тому, я з обережністю ставлюся до будь-яких препаратів. Поєднання якихось ліків може бути для мене фатальним. У день події ніяких ліків я не вживала. За день до того, що сталося, 17 жовтня, я перед сном прийняла одну таблетку пенталгіну", – сказала Олена.

Також Зайцева підтвердила, що за два роки своєї водійської практики на неї було складено шість адмінпротоколів, чотири з яких – за неправильну парковку. А ось інформацію про те, що напередодні зіткнення вона влаштувала гонки у центрі міста, дівчина спростувала.

Хто така Олена Зайцева? 20-річна дівчина була за кермом автомобіля Lexus, який 18 жовтня 2017 року у Харкові збив 11 людей, внаслідок чого загинуло 6 осіб, ще 5 були поранені. Дівчина свою вину повністю визнає. Однак, як пишуть ЗМІ, дівчина так щиро розкаюється, аби їй пом’якшили покарання.

Теги: Новини України ДТП у Харкові Аварії та ДТП Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
сьогодні, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 519
Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
сьогодні, 22:00 Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
1986
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 1139
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
960
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
467
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук