Резонансна ДТП у Харкові: Зайцева заявила про втрату пам'яті

20-річна Олена Зайцева, яка є фігуранткою справи про смертельну аварію у Харкові, стверджує, що не все пам'ятає про трагедію.

Про це вона розповіла під час чергового судового засідання, передає місцеве видання NewsRoom.

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"Після зустрічі ми пообідали. Поїздили, я потім не пам'ятаю, що робили. Поїли в "Чилі" в компанії знайомих. Потім поїхали додому до Марини. Коли ми поверталися з її будинку, трапилася аварія", – розповіла Зайцева.

Дівчина запевнила, що у день трагедії не вживала ні спиртне, ні будь-які заборонені речовини.

"Наркотики я ніколи не пробувала, тому що в зв'язку з травмою, яку я отримала 10 років тому, я з обережністю ставлюся до будь-яких препаратів. Поєднання якихось ліків може бути для мене фатальним. У день події ніяких ліків я не вживала. За день до того, що сталося, 17 жовтня, я перед сном прийняла одну таблетку пенталгіну", – сказала Олена.

Також Зайцева підтвердила, що за два роки своєї водійської практики на неї було складено шість адмінпротоколів, чотири з яких – за неправильну парковку. А ось інформацію про те, що напередодні зіткнення вона влаштувала гонки у центрі міста, дівчина спростувала.

Хто така Олена Зайцева? 20-річна дівчина була за кермом автомобіля Lexus, який 18 жовтня 2017 року у Харкові збив 11 людей, внаслідок чого загинуло 6 осіб, ще 5 були поранені. Дівчина свою вину повністю визнає. Однак, як пишуть ЗМІ, дівчина так щиро розкаюється, аби їй пом’якшили покарання.