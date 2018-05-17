Резонансна ДТП у Харкові: з’ясувалося, що Зайцева таки їхала на червоний

У Київському райсуді Харкова на засіданні у справі про смертельну ДТП, що трапилась 18 жовтня 2017 року, вивчили відеозаписи, які довели порушення правил дорожнього руху зі сторони обох водіїв-учасників аварії Геннадія Дронова та Олени Зайцевої.

Про це розповів прокурор Ігор Омельченко, повідомляє "Укрінформ".

"Відеозаписи, які сьогодні вивчив суд, довели порушення правил дорожнього руху з боку обох фігурантів справи: водія авто Lexus 20-річної Олени Зайцевої і водія авто Volkswagen Touareg 49-річного Геннадія Дронова. Обоє мали можливість побачити один одного і уникнути зіткнення", – заявив прокурор.

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За першим відеозаписом видно, що у момент зіткнення Зайцева виїжджає на перехрестя на червоний сигнал світлофора, а Дронов починає рух на жовтий,

– зазначив Омельченко.

Він додав, що обом фігурантам справи запропонували встановити швидкість руху їх автомобілів експериментальним шляхом, проте водії відмовилися.

"За словами Дронова, Зайцева рухалася зі швидкістю 100-120 кілометрів на годину. Зайцева ж не змогла вказати швидкість автомобіля Дронова, але заявила, що сама рухалася зі швидкістю 80 кілометрів на годину", – розповів прокурор.

Він додав, що вивчення відеозаписів продовжиться на наступному засіданні суду 22 травня.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб.



Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Згодом обидвом було висунуто обвинувачення за цією справою.