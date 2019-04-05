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      Блог Соцмережі

      Результат Зеленского на Донбассе: такое произошло впервые

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Кто бы как не относился к Зеленскому, надо признать, что на этих выборах ему удалось невозможное.

      Не будучи пророссийским политиком и выходцем из Донбасса, не имея поддержки админресурса и местных элит, не имея даже местных депутатов и ячеек, он набрал в этом регионе 25% голосов. Такое в украинской истории происходит впервые.

      Мне могут возразить, что Зеленский пророссийский политик. Но так может казаться только из Львова или Киева. По меркам востока Украины это, безусловно, не так. Для Донбасса пророссийские политики – это Бойко и Медведчук. А за Зеленского, который выступал на концертах для воинов АТО, открыто жертвовал деньги на армию и к тому же считается человеком Коломойского сознательный пророссийский избиратель голосовать не будет.

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      Подобно тому, как у нас иногда цитируют старые номера "95 квартала", где Зеленский говорит какие-то неприятные вещи про Украину. С той стороны тоже возмущенно постят видео, на котором Зеленский кланяется в пояс воинам АТО ("карателям!") и называет боевиков "ЛДНР" "мразью". Выступление Зеленского тогда здорово разошлось по "ватным" пабликам и СМИ и вызвало бурю проклятий. Причем, в отличие от выступлений "Квартала", это не было шуткой.

      Вот что писали "ватные" СМИ о Зеленском

      То, что такой кандидат набрал на Донбассе 25% без подкупа и фальсификаций, на некоторых участках почти догнал Юрия Бойко и с большим отрывом обогнал пророссийского Вилкула, которого поддерживали мэры, местные депутаты и Ахметов безусловный позитив. И свидетельство тектонических сдвигов в ментальности жителей региона.

      Автор: Денис Казанский

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Публікації
      Джерело: Facebook
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