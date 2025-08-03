Голова НАБУ Семен Кривонос назвав найрезонаншніші справи, які розслідувало Бюро. Йдеться зокрема і про найвищий щабель влади.

Найактивніше у публічному просторі обговорюють слідство проти ексвіцепрем'єра Чернишова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Які найрезонансніші справи розслідує НАБУ?

На запитання журналіста Кривонос навів приклади найрезонансніших активних слідств НАБУ та САП. Під увагою антикорупційних органів опинилися представники вищого щабля влади.

Перш за все це справа з шістьма підозрюваними, серед яких ексвіцепрем'єр та міністр єдності Олексій Чернишов. На момент вручення підозри він був чинним посадовцем.

НАБУ також розслідує "золоті яйця" Міноборони по 17 гривень. Розмір збитків, встановлений в цій справі, – понад мільярд гривень. Гроші у цьому випадку розкрадалися на закупівлях продуктів для армії.

"Інший приклад – злочинна організація, викрита у сфері медичних закупівель. Її керівником був, за матеріалами слідства, колишній керівник Інституту раку. Це розкрадання коштів на закупівлі медичного обладнання. Йдеться про понад 200 мільйонів гривень", – розповів Кривонос.

Особа, проти якої триває слідство, фактично є монополістом на постачання медичного обладнання в Україну.

НАБУ також сприяло затриманню ексголови Верховного Суду. Його викрили на хабарі, суд наразі триває.

Є два вироки з реальним терміном покарання народних депутатів, які отримали, відповідно, сім та дев'ять років позбавлення волі в різних справах за отримання або давання хабаря.

Так, нардеп від "Слуги народу" Анатолій Гунько підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 85 тисяч доларів. "Свободівець" та ексголова Тернопільської ОВА Михайло Головко давав хабар Агентству відновлення. Йому обрали покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.

Є справи щодо колишнього голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка, який був чинним на момент вручення підозри. Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму 56,2 мільйона гривень.

Справи ведуть також проти низки народних депутатів.

Є справа щодо колишнього, а на момент викриття чинного міністра аграрної політики Миколи Сольського та його заступника. Йому вручено підозру в організації схем заволодіння державною землею на Сумщині.