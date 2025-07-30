За час свого ыснування НАБУ оголосило підозру 71 депутату, з них 42 за час війни. 31 фігурант розслідувань НАБУ зараз засідає у Верховні Раді.

До 2015 року нардепів фактично неможливо було притягти до відповідальності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

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Які розслідування щодо депутатів розпочинало НАБУ?

До створення НАБУ та САП у 2015 роцІ нардепи притягувалися до відповідальності радше як виняток, аніж буденність. Потім ситуація змінилася.

З 2016 року НАБУ оформило підозру за кримінальними провадженнями 71 народному депутату. З них 42 – за час повномасштабної війни. 31 фігурант справ НАБУ є депутатами чи депутатками нинішнього, – дев'ятого – скликання Верховної Ради України.

До типових корупційних правопорушень, у яких викрито нардепів, належать: