Результати є: у Зеленського пояснили, як саме санкції впливають на Росію

Російські пропагандисти часто хваляться тим, що санкції їм не страшні й буцімто ніяк не заважають їхній економіці. Насправді ознаки системного виснаження очевидні, є індикатори, які це підтверджують.

Таку думку 24 Каналу висловив уповноважений Президента з санкційної політики Владислав Власюк, зауваживши, що серед таких факторів – зменшення доходів від нафти. Ще одним результатом є двозначні цифри падіння всіх ключових галузей індустрії.

Ситуація тільки погіршуватиметься

Лише військово-промисловий комплекс зберігає зростання у межах статистичної похибки. Також є дефіцит бюджету, регіональних бюджетів. Як з цього виходити у Росії не знають. Такі підсумки 2025 року для Кремля.

Власного робочого резерву у Росії немає, а через санкції немає доступу до запозичень. У сфері технологій вони також відстають, а причиною знову ж таки є санкційні обмеження.

Ми вважаємо, що характер змін в економіці Росії набув незворотного статусу. Ситуація погіршуватиметься, не дивлячись на те, що відбуватиметься з санкціями, економікою чи у глобальному контексті,

– підкреслив Владислав Власюк.

Велике застереження – це глобальні ціни на нафту. Якщо ситуація в Ірані затягнеться, ціни виростуть, а російська нафта надходитиме до країн, то це погано. Якщо ціни впадуть, то для Росії є шанс продавати за собівартістю.

Україна зі свого боку продовжує посилювати санкційний тиск та інвестує у фізичну протидію танкерам тіньового флоту.

Що відомо про нові санкції проти Росії?

Важливо пам'ятати про 20 пакет санкцій ЄС. Його мали проголосувати ще наприкінці лютого 2026 року, але Угорщина та Словаччина блокують процес. Дискусія щодо ухвалення документа триває вже дуже довго. Тому не варто відкидати песимістичний сценарій.

Найцікавішим у цьому пакеті буде заборона на експорт окремих категорій товарів до третьої країни. У нашому випадку це Киргизстан. Там вже бояться, погрожують судом. Це великий репутаційний удар,

– наголосив уповноважений Президента з санкційної політики.

Таке рішення означатиме занесення цілої країни у "чорний список". Україна хоче, щоб Киргизстан зупинив співпрацю з Росією, до того ж він допомагає росіянам обходити санкції, тому нам дуже важливо, щоб санкційний пакет все-таки ухвалили.

