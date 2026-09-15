Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати президентський літак дронами, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Росія двічі протягом останніх тижнів намагалася атакувати літак, на борту якого він перебував. Обидва інциденти сталися під час польотів через повітряний простір Молдови.

Про це глава держави розповів в ексклюзивному інтерв'ю CBS News 15 вересня.

Що відомо про атаки на президентський літак?

Зеленський розповів, що перший інцидент стався 9 вересня, коли він летів із Молдови до Норвегії. Раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявляв, що дрон у повітряному просторі Молдови "ледь не збив" літак українського президента.

У Молдові був мій президентський літак, і саме тому вони напали на Молдову,

– сказав Зеленський.

За словами президента, подібна ситуація повторилася через кілька днів, коли він повертався до України через Кишинів. Під час зворотного маршруту до Молдови також увійшов один або два безпілотники. Про цей інцидент раніше публічно не повідомляли.

У той момент усі члени президентської делегації перебували в безпеці. Водночас спочатку не було зрозуміло, чи був проліт дронів безпосередньо пов'язаний із літаком Зеленського та чи була атака навмисною.

Президент України вважає, що дії Росії були частиною стратегії залякування його та інших іноземних лідерів.

Зеленський також прокоментував нещодавній інцидент із пасажирським поїздом, у якому перебували іноземні високопосадовці, що прямували до України. Російський безпілотник атакував поїзд у неділю, після чого делегацію евакуювали поблизу польського кордону.

Серед пасажирів були високопосадовці ЄС та колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Можливо, вони не знали, що там були якісь американці, або, можливо, навпаки, вони знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали. Ось чому європейці, американці, велика делегація були в цьому поїзді, і вони напали,

– сказав президент.

Нагадаємо, російський реактивний дрон атакував локомотив "Укрзалізниці" на станції Ягодин поблизу кордону з Польщею. Незадовго до удару на станції перебував дипломатичний поїзд із радниками з питань безпеки країн ЄС та колишніми європейськими очільниками, зокрема експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Також на станції в момент атаки перебував інший поїзд, у якому їхав колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Дрон виявив диспетчер Центральної моніторингової групи, після чого приблизно за 15 хвилин до удару з потяга подали сигнал про евакуацію.