РФ готується ввести вищі експортні мита на металобрухт, ніж Україна

Міністерство промисловості та торгівлі Російської Федерації ініціює підвищення мита на експорт металобрухту до 90 євро за тонну.

Про це заявив заступник голови Мінпромторгу РФ Віктор Євтухов.

Як повідомлялося, з січня і до липня 2021 року мито на експорт брухту в РФ було підвищене до 5%, але не менше 45 євро за тонну.

В Україні 19 травня 2021 року набув чинності закон продовження мита на експорт металобрухту до вересня 2026 року. При цьому ставка мита збережена в розмірі 58 євро за тонну сталевого брухту.

Цей рівень ставки мита не став загороджувальним, оскільки, згідно з даними Державної митної служби, українські брухтозаготівельних підприємства в січні-квітні 2021 року збільшили експорт металобрухту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 7,5 раза, до близько 87 тис. т.

Український експорт металобрухту зростає вже другий місяць поспіль. Якщо в лютому 2021 року було вивезено 10,9 тис. т брухту, то в березні – вже 18,9 тис. т брухту (зростання на 73%), а у квітні – 37,9 тис. т (зростання у 2 рази).

Нагадаємо, що раніше генеральний директор європейської асоціації сталі Eurofer Аксель Еггерт (Axel Eggert) говорив про необхідність обмежити експорт металобрухту з Євросоюзу. За його словами, роль сталевого брухту буде зростати в міру прискорення процесу декарбонізації європейської металургії в рамках Green Deal.