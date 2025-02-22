Росія намагається посіяти розбрат між США та Україною: в ISW розкрили стратегію Кремля

Росія намагається використати окремі заяви американських посадовців у поєднанні з російськими наративами, щоб створити напруженість між Києвом та Вашингтоном. Ворог прагне підривати довіру до відданості США Україні через пропагандистські ЗМІ та кремлівських чиновників.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Як Росія хоче посварити Україну та Захід

Однією з основних цілей Росії є створення розбіжностей у українському суспільстві та дискредитація України серед західних союзників.

Аналітики ISW звернули увагу, що нещодавно українська розвідка випустила попередження про намір Росії посилити наративи, хибно стверджуючи, що Захід "зрадив" Україну, а Сполучені Штати не переймаються думкою Європи та України.

Крім того, ворог намагається поширити інформацію про "нелегітимність" українського уряду, поразки українських військових на фронті та звинувачення у крадіжках мільярдів доларів американської допомоги з боку "корумпованих людей".

Аналітики зазначають, що кремлівські чиновники та пропагандисти посилюють ці наративи і використовують заяви американських офіційних осіб, щоб посіяти розбрат між Україною та її союзниками.

Чого хоче домогтися Путін

ISW продовжує оцінювати, що стратегія Путіна полягає у припущенні, що Росія може пережити західну підтримку України, намагаючись домогтися припинення допомоги з боку Заходу, зокрема США.

Крім того, російські суб'єкти планують спровокувати протести в Україні через повідомлення в соціальних мережах 24 лютого 2025 року, пропонуючи протестувальникам гроші за участь у мітингах.